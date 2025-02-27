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Умєров призначив екскомандувача Об'єднаних сил Андрія Гнатова заступником начальника Генштабу

Про призначення його до Генштабу президент повідомляв ще місяць тому. 

Умєров призначив екскомандувача Об'єднаних сил Андрія Гнатова заступником начальника Генштабу
Андрій Гнатов
Фото: Рустем Умєров у Facebook

Міністр оборони Рустем Умєров призначив генерал-майора Андрія Гнатова заступником начальника Генштабу. На новій посаді він відповідатиме за генерацію сил та співробітництво з партнерами, повідомив міністр

Призначення відбулося за погодженням президента України. Умєров сказав, що Гнатов служить у армії понад 27 років, обіймав ключові посади: від командира бригади морської піхоти до Командувача об'єднаних сил ЗСУ та військ оперативного командування “Схід”. 

"Впевнений, що його знання та навички сприятимуть зміцненню обороноздатності нашої держави", – прокоментував міністр. 

Андрій Гнатов

Андрій Гнатов
Андрій Гнатов

Гнатов у минулому керував штабом 36 окремої бригади морської піхоти. 

З 2018 до 2021 року командував 36 окремою бригадою морської піхоти імені контрадмірала Михайла Бєлінського.

У 2022 році очолив штаб і став заступником командувача військ оперативного командування Південь Сухопутних військ ЗСУ.

У червні 2022 отримав звання бригадного генерала та шеврон особисто від президента України Володимира Зеленського.

2022 року змінив генерала Дмитра Марченка, очоливши оборону Миколаєва. У листопаді 2022 став одним із командувачів звільненням Херсонщини.

Навесні 2023-го керував обороною Бахмута, який входив до зони відповідальності ОСУВ Хортиця під командуванням Олександра Сирського.

Був командувачем військ оперативного командування "Схід".

24 червня 2024 Президент України Володимир Зеленський призначив Андрія Гнатова командувачем Об'єднаних сил Збройних Сил України.

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