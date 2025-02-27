Загалом за добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 862 людини, у тому числі 7 дітей.

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 7 людей загинули і 11 отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 26 лютого росіяни вбили 7 жителів Донеччини: 6 у Костянтинівці і 1 у Покровську. Ще 11 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 27 лютого.

Волноваський район. В Андріївці-Клевцовому Комарської громади пошкоджено 2 склади.

Покровський район. У Покровську 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджені 2 приватні будинки; у Родинському пошкоджено багатоповерхівку і 3 господарчі споруди.

Краматорський район. У Слов'янську пошкоджено адмінбудівлю і кав'ярню. У Костянтинівці 6 людей загинули і 10 поранені, пошкоджено 11 приватних будинків, 18 багатоповерхівок, адмінбудівлю, інфраструктурний об'єкт, 5 підприємств, 12 торгових павільйонів, 10 гаражів, 8 ліній електропередач, 4 газогони, 9 легковиків, 2 вантажівки, трактор і автобус. В Іллінівці пошкоджено 3 об'єкти.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 12 будинків.

Вранці Генштаб повідомив, що найбільше боїв за добу відбулося на Покровському та Новопавлівському напрямках. Загалом на фронті відбулося 110 бойових зіткнень.