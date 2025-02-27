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Стармер наполягає на потребі України в гарантіях безпеки від США

Повторив свою тезу щодо необхідності дати європейським миротворцям американський "заслон".

Стармер наполягає на потребі України в гарантіях безпеки від США
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер
Фото: EPA/UPG

На тлі заяв президента США Дональда Трампа щодо небажання надавати Україні "надмірні" гарантії безпеки прем'єр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер повторив заклик до Вашингтона забезпечити "заслон та підкріплення" майбутнім європейським миротворчим військам.

Як пише BBC, очільник британського уряду на борту літака, яким він вирушив до Сполучених Штатів на зустріч із Трампом, назвав участь США у гарантуванні безпеки для України "запорукою того, що ми матимемо не припинення вогню, а тривалий мир". 

На думку Стармера, без участі американців будь-яка павза у війні "дасть Путіну можливість почекати і потім прийти знову, бо його наміри щодо України для всіх очевидні". 

Формат "заслону" та конкретні кроки щодо його можливої реалізації, за словами прем'єра, "залишаються предметом жвавої дискусії".

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