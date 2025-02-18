Прем'єр Британії назвав військову підтримку США єдиною гарантією безпеки для України

Прем'єр Сполученого Королівства Кір Стармер за підсумками зустрічі європейських лідерів у Парижі заявив, що лише гарантії безпеки для України з боку США можуть стати запобіжником від повторення російського нападу на нашу державу.

Як пише The Guardian, голова британського уряду закликав Вашингтон забезпечити європейським миротворчим військам, які виконуватимуть місію в Україні після завершення повномасштабної війни, "підкріплення та заслон".

Стармер також назвав "терміновою" проблему розподілу фінансового навантаження в межах НАТО, заявивши, що "Європа має усвідомити нову еру, в якій ми опинилися, і не чіплятися безнадійно за комфорт минулого, а взяти на себе відповідальність за безпеку на континенті".

Загалом саміт у Парижі завершився без спільних заяв і документів, але учасники погодилися щодо потреби збільшення витрат на оборону.