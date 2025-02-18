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Прем'єр Британії назвав військову підтримку США єдиною гарантією безпеки для України

Лише американці здатні запобігти повторному нападу Росії.

Прем'єр Британії назвав військову підтримку США єдиною гарантією безпеки для України
Кір Стармер
Фото: EPA/UPG

Прем'єр Сполученого Королівства Кір Стармер за підсумками зустрічі європейських лідерів у Парижі заявив, що лише гарантії безпеки для України з боку США можуть стати запобіжником від повторення російського нападу на нашу державу.

Як пише The Guardian, голова британського уряду закликав Вашингтон забезпечити європейським миротворчим військам, які виконуватимуть місію в Україні після завершення повномасштабної війни, "підкріплення та заслон". 

Стармер також назвав "терміновою" проблему розподілу фінансового навантаження в межах НАТО, заявивши, що "Європа має усвідомити нову еру, в якій ми опинилися, і не чіплятися безнадійно за комфорт минулого, а взяти на себе відповідальність за безпеку на континенті". 

Загалом саміт у Парижі завершився без спільних заяв і документів, але учасники погодилися щодо потреби збільшення витрат на оборону.

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