Головне за понеділок, 17 лютого: атака "шахедів" на Київ, новий пакет допомоги від Німеччини, ліквідація загоряння на ЧАЕС

Бойові дії на Донеччині, 122 бойових зіткнення, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 1090-й день повномасштабної війни.

У Святошинському районі Києва впали уламки ворожого БпЛА, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Він уточнив, що попередньо є загоряння на території промислового підприємства. Крім того, загорілись автомобілі в дворі житлового будинку поруч.

Перед тим Віталій Кличко повідомив про роботу ППО на півночі Києва.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 17 лютого відбулося 122 бойових зіткнення.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 44 рази атакував у районах Миролюбівки, Єлизаветівки, Променя, Лисівки, Новоукраїнки, Піщаного, Котлиного, Удачного, Успенівки, Надіївки, Ясенового, Улаклів, Андріївки та Дачного.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 17 лютого – в новині.

По ворожих підприємствах у Краснодарському краї Росії "відпрацювали" дрони СБУ та ССО.

"Цієї ночі СБУ та ССО ЗСУ продовжили запровадження "дронових санкцій" одразу проти двох важливих підприємств рф, які працюють на ворожий ВПК — Ільського нафтопереробного заводу та нафтоперекачувальної станції "Кропоткінская", – повідомили джерела LB.ua у СБУ.

У районі Ільського НПЗ пролунало не менше 20 вибухів. На заводі розпочалася пожежа, яку підтвердила навіть місцева влада. Цей завод включає шість технологічних установок переробки нафти загальною потужністю 6,6 млн тонн на рік. У лютому минулого року дрони СБУ вже уразили цей завод. Тоді була пошкоджена установка первинної переробки нафти ціною 50 млн доларів США.

Другою успішною ціллю українських безпілотників стала НПС "Кропоткінская". Це – найбільша нафтоперекачувальна станція "Каспійського трубопровідного консорціуму" на території Росії. Внаслідок атаки НПС зупинилася, її вивели із експлуатації.

Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків російського удару дроном по саркофагу на Чорнобильській атомній електростанції. Три групи верхолазів частково розкривають конструкцію укриття і гасять три осередки тління утеплювача, повідомили в ДСНС.

Ситуацію моніторять за допомогою дрона з тепловізором. ДСНС стверджує, що радіаційний фон у нормі.

"Радіаційний фон на проммайданчику ЧАЕС не перевищує допустимих значень. Ситуація повністю контрольована", – йдеться у повідомленні.

Удару по саркофагу росіяни завдали вночі 14 лютого – перед початком Мюнхенської безпекової конференції. Відтоді рятувальники ліквідовують загоряння покрівлі. Більше про це – в матеріалі "Російський удар по Чорнобильській АЕС. Усе, що треба знати про наслідки".

Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про черговий ймовірний розстріл росіянами українських військових.

Омбудсман звернувся з листом до МКЧХ та в ООН щодо відео, на якому російський командир дає наказ своїм підлеглим розстріляти українських військових.

Детальніше – в новині.

Німеччина надає Україні черговий пакет військової допомоги - самохідні установки Zuzana 2, дрони, боєприпаси і танки для розмінування.

Більше інформації – в новині.

США намагалися тиснути на українську владу, щоб вона підписала угоду про розробку рідкісноземельних корисних копалин перед Мюнхенською безпековою конференцією. Інакше Штати могли відмовити в зустрічі з віцепрезидентом Джей Ді Венсом, повідомили українські дипломатичні джерела.

Україна на це не погодилася. Зустріч між українським президентом і Венсом відбулася 15 лютого, вдень, а не вранці. Причина перенесення полягала в узгодженні графіків та вивченні драфту, який американцям передала українська делегація.

"Вони спочатку пов'язували підпис угоди і зустріч із Венсом. Що не буде підпису – не буде зустрічі", – повідомив співрозмовник редакції.

Подробиці – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!