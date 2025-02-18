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У ЗСУ планують перейти на нові критерії кар’єрного зростання військових за стандартами НАТО

Зміни передбачають, зокрема, чіткі строки вислуги у званні – мінімальні та максимальні, а також систему атестації для прозорої оцінки військовослужбовців.

У ЗСУ планують перейти на нові критерії кар’єрного зростання військових за стандартами НАТО
Фото: Міноборони

Міністерство оборони розробило проєкт указу президента, яким передбачається затвердити нову редакцію Положення про проходження військової служби у ЗСУ та Державній спеціальній службі транспорту, що відповідає стандартам НАТО та впроваджує чіткі правила кар’єрного зростання військовослужбовців.

Як зазначає Міноборони, зміст проєкту Положення поділено на періоди у часі (мирний час, особливий період та воєнний стан), а також за видами військової служби, визначені Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу».

Ключові зміни, що запрацюють після повернення до мирного часу

  • Кар’єрне зростання за військовим званням – отримання чергового військового звання за рейтинговою або конкурсною системою з одночасним призначенням на вищу посаду.
  • Переміщення для підвищення кваліфікації та набуття досвіду.
  • Чіткі строки вислуги у званні – мінімальні та максимальні.
  • Граничні строки перебування на офіцерських посадах.
  • Система атестації для прозорої оцінки військовослужбовців.

Кабінет Міністрів схвалив проєкт указу та вніс його на розгляд президенту України. Міноборони продовжує здійснювати супроводження цього проєкту.

Зазначається, що реформа спрямована на впровадження прозорої та справедливої системи кар’єрного зростання військовослужбовців. У ній просування по службі базуватиметься на об’єктивній оцінці особистих досягнень військових, їх навичок та компетенції.

Таким чином, у Збройних силах України та Державній спеціальній службі транспорту має бути створене середовище, що сприяє розвитку лідерських якостей та мотивує до професійного розвитку. Нова система передбачає справедливе винагородження за високі показники служби, що загалом сприятиме посиленню боєздатності армії.

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