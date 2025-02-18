​Київська влада припинила онлайн-трансляцію Reuters з Майдану Незалежності

Голова КМВА повідомив, що звернувся до правоохоронних органів.

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко звернувся до правоохоронних органів через те, що 17 лютого інформаційне агентство Reuters запустило прямий ефір із видом на Майдан Незалежності.

Про це Ткаченко повідомив у Telegram.

Камеру встановили в готелі "Україна". Оннлайн-трансляція тривала до 18 лютого, коментарі до неї були вимкнені. Стрім оприлюднили на фейсбук-сторінці та на ютуб-каналі Reuters.

"Щодо стріму однієї з новинних агенцій з Майдану Незалежності. Дякуємо за реакцію громадськості і медіа. Миттєво звернувся до відповідних правоохоронних органів. Неведені ними аргументи враховані, стрім припинений", наголосив Ткаченко.

Зараз онлайн-трансляції в Україні припинили з міркувань безпеки.