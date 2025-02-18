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​Київська влада припинила онлайн-трансляцію Reuters з Майдану Незалежності

Голова КМВА повідомив, що звернувся до правоохоронних органів.

​Київська влада припинила онлайн-трансляцію Reuters з Майдану Незалежності
Скриншот відео 2022 року
Фото: Скриншот відео

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко звернувся до правоохоронних органів через те, що 17 лютого інформаційне агентство Reuters запустило прямий ефір із видом на Майдан Незалежності. 

Про це Ткаченко повідомив у Telegram

Камеру встановили в готелі "Україна". Оннлайн-трансляція тривала до 18 лютого, коментарі до неї були вимкнені. Стрім оприлюднили на фейсбук-сторінці та на ютуб-каналі Reuters. 

"Щодо стріму однієї з новинних агенцій з Майдану Незалежності. Дякуємо за реакцію громадськості і медіа. Миттєво звернувся до відповідних правоохоронних органів. Неведені ними аргументи враховані, стрім припинений", наголосив Ткаченко. 

Зараз онлайн-трансляції в Україні припинили з міркувань безпеки.

  • Перед початком повномасштабної війни західні партнери та США попереджали владу України, що Росія, ймовірно, готує військове вторгнення. Телеканал CNN повідомляв, що російські військові планують розпочати підставну операцію за кілька тижнів до вторгнення в Україну, яке може розпочатися "між серединою січня та серединою лютого". Однак, в українській владі це заперечували. Зокрема, в кінці січня 2022 року голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія говорив, що Захід та США своїми заявами "сіють паніку".
  • При цьому в 2021 році керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповідав, що Росія накопичила більш ніж 92 000 військових довкола українських кордонів і готується атакувати Україну наприкінці січня чи на початку лютого.
  • У ніч з 15 на 16 лютого 2022 року, перед повномасштабним вторгненням Росії, Reuters запустило пряму трансляцію з Майдану Незалежності. Тоді агентство критикували, бо воно, мовляв, готувалося показувати бомбардування столиці України в прямому ефірі, а на трансляцію прилетів дрон із оголошенням "Продам гараж" із номером посольства Росії.
  • 24 лютого о п'ятій ранку президент Росії Владімір Путін оголосив війну Україні. 
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