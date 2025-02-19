На Чорнобильській АЕС досі триває гасіння осередків тління після удару російського дрона по об’єкту “Укриття”.

Як повідомляє ДСНС, станом на ранок 19 лютого рятувальники продовжують гасіння осередків тління та проводять роботи із часткового розкривання конструкцій укриття.

Радіаційний фон на проммайданчику ЧАЕС не перевищує норми. Ситуація контрольована. Роботи тривають.

Напередодні уряд спрямував понад 1,5 млрд грн на підтримку в безпечному стані укриття ЧАЕС. Таким чином уряд збільшив фінансування на 139 млн порівняно з 2024 роком.