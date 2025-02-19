Загалом за добу росіяни 27 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 63 людини, у тому числі 8 дітей.

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 3 отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 18 лютого росіяни вбили 1 жителя Донеччини – у Костянтинівці. Ще 3 людини в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 19 лютого.

Покровський район. У Мирнограді пошкоджені будівлю. У Покровську поранено людину, пошкоджено автомобіль. У Малинівці Гродівської громади пошкоджено 4 будинки.

Краматорський район. У Костянтинівці 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 17 приватних будинків, лінію електропередач і газогін; в Іванопіллі пошкоджено 16 приватних будинків, у Матковому — 5 будинків, у Новодмитрівці — адмінбудівлю.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 6 будинків.

Зазначимо, Сили ППО вночі збили над Україною 106 російських безпілотників із 167. Внаслідок атаки постраждали Одещина, Київщина, Сумщина, Черкащина та Запоріжжя.