Чеська дронова ініціатива для України опинилася під слідством

У Чехії ініціативна група Skupina D, яка займається збором коштів на FPV-дрони для України в межах ініціативи Nemesis, опинилася в полі зору правоохоронних органів через звинувачення у зловживанні дипломатичними паспортами та контрабанді.

Як пише "Укрінформ", на ситуацію відреагували президент Петр Павел та прем'єр-міністр Петр Фіала. Обидва застерегли ЗМІ від спекуляцій щодо експорту дронів та закликали до прозорого швидкого розслідування. При цьому в уряді скликали зустріч міністерства оборони з волонтерами, щоб розставити крапки над "і" у резонансних питаннях.

Начальник генерального штабу чеської армії Карел Ржехка, який активно підтримував проєкт Nemesis, визнав, що волонтери "припустилися кілька адміністративних помилок", але підкреслив законність їхньої діяльності та важливість підтримки України.