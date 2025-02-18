Росіяни вдарили ракетою по передмістю Сум

Ввечері 18 лютого російська окупаційна армія завдала удару по Сумах.
Про це повідомила пресслужба міськради Сум.
“Один із вибухів - приліт ракети в передмісті, поблизу об’єкта цивільної інфраструктури”, - йдеться у повідомленні.
У міськраді зазначили, що на цей момент постраждалих та поранених немає.
Інформація щодо наслідків удару уточнюється.
- Російська армія 18 лютого атакувала 11 громад Сумщини. Всього протягом дня росіяни здійснили 73 обстріли Сумської області, під час яких пролунав 151 вибух.