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Росіяни вдарили ракетою по передмістю Сум

На цей момент постраждалих та поранених немає. 

Ввечері 18 лютого російська окупаційна армія завдала удару по Сумах.

Про це повідомила пресслужба міськради Сум.

“Один із вибухів - приліт ракети в передмісті, поблизу об’єкта цивільної інфраструктури”, - йдеться у повідомленні.

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У міськраді зазначили, що на цей момент постраждалих та поранених немає. 

Інформація щодо наслідків удару уточнюється.

  • Російська армія 18 лютого атакувала 11 громад Сумщини. Всього протягом дня росіяни здійснили 73 обстріли Сумської області, під час яких пролунав 151 вибух. 
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