Росіяни вдарили ракетою по передмістю Сум

На цей момент постраждалих та поранених немає.

Ввечері 18 лютого російська окупаційна армія завдала удару по Сумах.

Про це повідомила пресслужба міськради Сум.

“Один із вибухів - приліт ракети в передмісті, поблизу об’єкта цивільної інфраструктури”, - йдеться у повідомленні.

У міськраді зазначили, що на цей момент постраждалих та поранених немає.

Інформація щодо наслідків удару уточнюється.