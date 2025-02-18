Служба безпеки і Національна поліція затримали сімох паліїв – вони співпрацювали з російськими спецслужбами і вчиняли підпали в Одеській та Житомирській областях.

Про це йдеться на сайті СБУ.

затримання диверсантів

Диверсантів цікавили військові авто та адмінбудівлі, а також об’єкти Укрзалізниці і мобільного зв’язку.

В Одеській області затримали п’ятьох фігурантів – жителів Білгород-Дністровського віком від 21 до 34 років. Серед них є рецидивіст, котрий раніше вчиняв крадіжки.

Зловмисники спалили дві релейні шафи і трансформаторну підстанцію на лінії залізничного сполучення. Правоохоронці затримали фігурантів, коли вони намагалися підпалити дві вежі мобільного зв’язку і декілька будівель місцевих сільрад.

На Житомирщині піймали ще двох осіб. Один з них – 18-річний студент місцевого технічного училища, що спалив службовий позашляховик ЗСУ. Інший – 21-річний рецидивіст, якого раніше притягували до кримінальної відповідальності за крадіжку. Зловмисник цього разу підпалив адмінбудівлю місцевої сільради. Для цього розбив скло в приміщенні держустанови і закинув усередину легкозаймисту суміш. Коли у затриманого провели обшуки, то виявили одяг, засоби підпалу та мобільні телефони із доказами злочинів.

Правоохоронці повідомили фігурантам про за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);

ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу).

В СБУ додали, що злочинні дії фігурантів з Одещини планують кваліфікувати за фактом умисного пошкодження або руйнування телекомунікаційної мережі.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує від 8 років позбавлення волі до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.