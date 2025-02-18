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​На ПП "Устилуг - Зосин", що на кордоні з Польщею, очікується ймовірне ускладнення руху в обох напрямках, - ДПСУ

19 лютого розпочинається ремонт автомобільного мосту, що триватиме до середини січня 2026 року. 

​На ПП "Устилуг - Зосин", що на кордоні з Польщею, очікується ймовірне ускладнення руху в обох напрямках, - ДПСУ
Міст через Західний Буг (архівне фото)
Фото: Sanjak

Завтра, 19 лютого, розпочинаються ремонтні роботи автомобільного мосту через річку Західний Буг у пункті пропуску "Устилуг – Зосин" з польського боку. 

Про це повідомляє Державна прикордонна служба. 

Очікуються затримки в русі в обох напрямках. Роботи триватимуть до середини січня 2026 року. 

Прикордонники рекомендують враховувати це при плануванні поїздок і, за можливості, обирати інші пункти пропуску.

Як повідомлялося, в 2021 році на Волині буде завершили ремонт 13-кілометрової ділянки траси Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне, що веде до міжнародного контрольно-пропускного пункту "Устилуг – Зосін".

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