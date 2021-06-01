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На Волині до Дня незалежності відремонтують дорогу до КПП Устилуг-Зосін

Розпочалося влаштування фінішного шару асфальтобетону.

На Волині до Дня незалежності відремонтують дорогу до КПП Устилуг-Зосін

До 30-ї річниці Незалежності України на Волині буде завершений ремонт 13-кілометрової ділянки траси Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне, що веде до міжнародного контрольно-пропускного пункту «Устилуг – Зосін», повідомив Укравтодор.

Ремонт цієї траси включений до програми Президента України «Велике будівництво», а також передбачений Договором між урядами України та Польщі про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги.

Роботи на відтинку траси розпочалися ще минулого року: тоді дорожники на всій протяжності об’єкту влаштували вирівнювальний шар дорожнього покриття, тротуари у межах Устилугу, бордюрний камінь обабіч проїзної частини у Володимирі-Волинському, а також облаштували заїзні кишені у місцях зупинки громадського транспорту.

У травні цього року на ділянці Устилуг – П’ятидні на під’їзді до КПП «Устилуг» розпочалося влаштування фінішного шару асфальтобетону. Тривають роботи з облаштування зовнішнього освітлення. Незабаром розпочнеться встановлення нових автопавільйонів.

Крім цього, передбачено відновлення двох мостів: через річку Луга у с. П’ятидні, довжиною понад 58 м, та 6-метрового мостового переходу поблизу Володимира-Волинського.

Технічний нагляд здійснюють незалежні компанії СП B-Act Sp. Z o.o. і PROCOM Construction Sp. Z o.o.

Нагадаємо, раніше заступник голови ОП і координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко заявив, що у планах «Великого будівництва» на поточний рік – збудувати і оновити 6500 км доріг та 245 штучних споруд.

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