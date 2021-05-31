​Білорусь пояснила обмеження українського імпорту аналогічними діями зі сторони України

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей пояснив обмеження українського імпорту аналогічними діями зі сторони України.

В інтерв'ю російському "Комерсанту" він заявив, що Україна, "бажаючи сподобатися своїм покровителям", ухвалила рішенні поставити відносини з Білоруссю на паузу та почала обмежувати на поставку білоруської продукції.

"Скасовуються тендери, які ми виграли, - у Львів 100 автобусів, по-моєму, ми повинні були поставити. Ми вживем адекватних заходів рівно на ту суму, яку втратили. Мова про обмеження імпорту низки українських товарів рівно на ту суму, яку ми втратили в нашій торгівлі з Україною. Ми не зацікавлені в нагнітанні ситуації, але будемо прораховувати варіанти реагування, щоб мінімізувати збиток від рестриктивних дій, в тому числі з боку України", - сказав Макей.

Під час інтерв'ю він кілька разів сказав, що Україна діє "за вказівкою ззовні", та підкреслив, що не хотів би, щоб Білорусь стала подібною на Україну.

"Не секрет, в неофіційних розмовах наші колеги відверто визнають, що багато речей, в тому числі і щодо Білорусі, багато дій в тому числі і по відношенню до Білорусі, робляться за вказівкою ззовні... Тому не хотілося б перетворитися в якусь лімітрофну державу, яка буде дивитися в рот комусь - неважливо, кому-то за океаном або поруч по сусідству", - сказав Макей.

Нагадаємо, що 26 травня Рада міністрів Білорусі затвердила режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів. Під обмеження потрапили кондитерські вироби, шоколад, соки, пиво, плити ДСП і ДВП, шпалери, туалетний папір і упаковка, цегла, керамічна плитка, скляні ампули, сільгосптехніка для сіяння, пральні машини, меблі.

Перший заступник міністра закордонних справ Білорусі Олександр Гур'янов заявив, що країна відмовиться від обмежень тільки тоді, коли Україна перегляне ті "заходи, які були прийняті щодо продукції білоруської сторони, які де-факто були спрямовані, щоб просто обмежити конкуренцію з боку білоруських виробників".

22 квітня Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі повідомила про введення 35%-го спеціального мита на автобуси та вантажівки з Білорусі. Його ввели у відповідь на штучні бар'єри відносно імпортованих з України колісних транспортних засобів (мова про утилізаційний збір) та нерівні умови участі в державних закупівлях.