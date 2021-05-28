Податкова відкрила фінансову звітність юридичних осіб

Інформацію про доходи, активи і фінансові результати виклали в інтернет.

Державна податкова служба відкрила доступ до фінансової звітності юридичних осіб у формі відкритих даних.

Про це повідомляється на сайті ДПС.

"Набір містить інформацію за 2020 рік про доходи та збитки, інформацію про оборотні активи, фінансові результати, власний капітал, інформацію про кредиторську та дебіторську заборгованості понад 500 тисяч суб’єктів господарювання платників податку на прибуток", - заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Крім фінансової звітності, на порталі відкритих даних з'явився реєстр отримувачів бюджетної дотації; реєстр заяв про розстрочення, відстрочення грошового зобов’язання чи податкового боргу; перелік транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий; та інформація про платників, які мають борг (недоїмку) із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Публікація цих наборів здійснена на виконання вимог постанови № 407 Кабінету міністрів від 3 березня 2021 року.

Нагадаємо, що Єдиний державний веб-портал відкритих даних створено на вимогу закону України "Про доступ до публічної інформації" та постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. №835.

Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, у тому числі в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту, публічну інформацію у формі відкритих даних.

Створення та забезпечення функціонування єдиного державного веб-порталу відкритих даних здійснюється Міністерством цифрової трансформації України.