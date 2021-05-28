90% енергоблоків ТЕС працюють понад встановлений термін, - Рахункова палата

68 із 75 енергоблоків українських теплоелектростанцій, тобто 90%, експлуатується понад відведений проєктний термін. Також 95% розподільчих електричних мереж перебувають у незадовільному стані.

Про це повідомляє видання "Марлін" з посиланням на звіт Рахункової палати про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів виділених Державній інспекції енергетичного нагляду у 2019-20 роках.

"Технічний стан обладнання, що використовується в енергетиці наближається до критичного через високий ступінь зношеності і є джерелом підвищеної небезпеки, призводить до необхідності позапланових відключень споживачів від електро- та теплопостачання", - наголошується у звіті.

Внаслідок цього кількість технологічних порушень в опалювальний період 2019-2020 років зросла в 3,7 раза у порівнянні з опалювальним періодом 2016-2017 років - з 1353 до 4969 випадків.

Також у 2020 році в порівнянні з попереднім роком збільшилась кількість відмов технічного обладнання на станціях.

Зокрема, кількість відмов на АТ “ДТЕК “Дніпроенерго” зросла із 60 до 78 випадків, на ПАТ “Слов’янська ТЕС” – з 4 до 21 випадків, на ТОВ “ДТЕК “Східенерго” - з 11 до 58 випадків, а на ПрАТ НЕК “Укренерго” - з 82 до 93 випадків.

Попри це Держенергонагляд у вказаний період не провів жодного контрольного заходу, не видав жодного припису чи штрафу та не ініціював зупинок енергетичного обладнання.

Як зазначено у звіті, причиною цього є те, що урядом не вжито дієвих заходів щодо створення Держенергонагляду, який зареєстрований, як юридична особа з 29 жовтня 2018 року. У держбюджеті на 2019 рік не передбачалось коштів на функціонування структури, а штатний розпис у повному складі за два роки так і не був сформований.

Постійні зміни міністрів енергетики також негативно позначилися на організації діяльності Держенергонагляду. Все це призвело до того, що фактично Держенергонагляд приступив до виконання основних завдань у 2020 році. Тоді ж було сформовано перелік близько 60 тисяч об’єктів, які підлягають державному енергетичному нагляду.

Однак, через дію законодавчих обмежень щодо запобігання виникненню і поширенню COVID-19 перевірки Держенергонагляду були заборонені.

Аудитори зауважують, що через прогалини у законодавстві державний нагляд у сфері експлуатації об’єктів газової інфраструктури взагалі не здійснює жодний орган виконавчої влади. Відповідальність за безперебійність і безпечне постачання газу до кінцевого споживача покладається на оператора газотранспортної системи.

Нагадаємо, група ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова контролює майже 80% теплової генерації та володіє акціями семи енергорозподільчих компаній, через які в 2021 році буде поставлено більше 40% електрики. Також група контролює майже 90% експорту електроенергії до країн Європи.

Слов’янська ТЕС входить до структури ПАТ “Донбасенерго”, яким володіє Максим Єфімов, народний депутат групи “Довіра”.