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Мінінфраструктури оголосило тендер на будівництво Дарницького мосту в Києві

До реалізації проєкту буде залучено незалежний технагляд з представників міжнародних компаній.

Мінінфраструктури оголосило тендер на будівництво Дарницького мосту в Києві

Дарницький міст у Києві стане одним із великої кількості довгобудів, які будуть завершені в ході програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Тендер на будівництво мосту у столиці було оголошено 27 травня, повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, роботи на мосту були заморожені ще 10 років тому.

«Нагадаю, що більшість довгобудів у нашій країні виникають з двох причин: перша — це системна корупція, а друга — небажання та неспроможність взаємодіяти між різними органами влади. У 2021 році ця ситуація зміниться. Наша команда знає як успішно, а головне результативно, працювати з великими проєктами. Мільйони українців вже побачили це на власні очі», - написав Кубраков.

Він пояснив, що для виключення можливих ризиків до реалізації проєкту буде залучено незалежний технагляд з представників міжнародних компаній. Аналогічні заходи виявився ефективним в ході будівництва Запорізьких мостів.

«Інфраструктура повернулась у фокус держави. І не словами, а конкретними рішеннями будемо показувати це всім, хто ще сумнівається», - наголосив Кубраков.

Як раніше розповівзаступник голови Офісу Президента, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко, у квітні було відкрито повноцінний рух мостом через Хаджибейський лиман на Одещині. Міст давно потребував оновлення, проте роботи з капітального ремонту були призупинені у 2008 році. Відновити їх вдалося тільки в рамках «Великого будівництва» у 2020 році.

 

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