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Якісна інфраструктура допомагає залучати інвестиції у країну, - Тимошенко

Одне із завдань «Великого будівництва» – відкрити для інвестицій не тільки великі міста, а й маленькі районні центри або села, підкреслив заступник голови ОП.

Якісна інфраструктура допомагає залучати інвестиції у країну, - Тимошенко

Команда президента Володимира Зеленського працює в режимі 24/7, аби провести масштабну розбудову інфраструктури країни. Цього року буде відремонтовано рекордну кількість доріг і мостів, заявив на інвестиційному форумі UkraineInvest Talks у Дніпрі координатор програми «Велике будівництво», заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«У держави є два важливих завдання для того, аби залучати інвестиції. По-перше, створювати відповідні економічні умови. По-друге – якраз розбудовувати інфраструктуру», - наголосив він у себе в Facebook за підсумками форуму.

Тимошенко повідомив, що цього року в рамках ініційованої Володимиром Зеленським програми «Велике будівництво» буде поставлено черговий рекорд: відремонтують та побудують 6 500 км доріг європейської якості та 150 мостів.

«На ключових об'єктах дорожники працюють у режимі 24/7. Вперше цього року зроблені реальні кроки для державно-приватного партнерства – йдеться про будівництво доріг Краковець-Броди-Рівне і Стрий-Мукачево», - коментує Тимошенко.

Також у межах президентської програми почали розвиток міжміського транспортного сполучення. Зокрема, за найближчі декілька років планують запустити в роботу 16 сучасних аеропортів в обласних та районних центрах. Відновлять і мережу приміських експресів та швидкісних потягів між найбільшими містами, аби час у дорозі скоротився до 3-4 годин.

«Через якісну інфраструктуру Україна відкривається для світу. Одне із завдань «Великого будівництва» – відкрити для інвестицій не тільки великі міста, а й маленькі районні центри або села», - підкреслив Тимошенко.

Раніше вінзаявляв, що завдяки програмі Володимира Зеленського «Велике будівництво» цьогоріч відбудують 2 000 км місцевих доріг, якими найбільше користуються люди.

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