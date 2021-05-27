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Річний тариф на газ у Києві встановили на рівні 8,70 грн за кубометр

"КиївГазЕнерджи" поскаржилась на відсутність договору з "Нафтогазом".

Річний тариф на газ у Києві встановили на рівні 8,70 грн за кубометр
Фото: Depositphotos/mavericklee

"КиївГазЕнерджи", яка є найбільшим постачальником газу в Києві, з місячним запізненням повідомила розмір річного тарифу. Він становитиме 8,70 грн за кубометр.

Про це повідомляється на сайті компанії, який не працював останній місяць.

"ДП «КиївГазЕнерджи» оприлюднило таку ціну в умовах, коли не має угоди про купівлю-продаж природного газу між ДП «КиївГазЕнерджи» та ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг», хоча усі необхідні документи ДП «КиївГазЕнерджи» направило вище вказаній компанії ще у квітні й досі чекає на їх погодження. Через це газопостачання киян здійснюється за рахунок газу, який ДП «КиївГазЕнерджи» закуповує на відкритому газовому ринку. На сьогодні ціни, які пропонує ринок, є суттєво вищими, ніж 8700 грн за тисячу кубометрів", - йдеться в поясненні компанії.

"КиївГазЕнерджи" є найбільшим постачальником природного газу у Києві. Компанія з 2015 року постачає природний газ побутовим споживачам столиці. За власними оцінками, клієнтами компанії є близько 780 тисяч сімей столиці та околиць.

Нагадаємо, що через холодну погоду зимою 2021 року Кабінет міністрів був змушений на два місяці обмежити вартість газу на роздрібному ринку. В лютому-березні газопостачальним компаніям заборонили продавати його дорожче 6,99 грн за кубометр (таку ж ціну зберегли і на квітень). В уряді говорили, що якби цього не зробили, в лютому тарифи могли б підскочити до 12 гривень за кубометр.

Щоб уникнути повторення такої ситуації наступної зими, влада вирішила запровадити річні тарифи, які діють з 1 травня за замовчуванням. Більшість великих газопостачальних компаній встановили ціну на рівні близько 8 гривень за кубометр, а загалом розмір річного тарифу у різних постачальників коливається від 7,80 гривні до 13,50 гривні.

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