"Нафтогаз" пообіцяв теплокомуненерго довгострокові контракти на газ

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" запропонує теплокомуненерго довгострокові контракти на газ у зв'язку зі скасуванням спеціальних обов'язків, за якими компанія продавала паливо за формульною ціною.

Про це сказав голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко на нараді в Офісі президента.

Він сказав, що ці угоди дозволять уникнути цінових коливань протягом опалювального сезону 2021-2022 років.

"Це дасть вам змогу наперед дуже легко встановлювати тарифи. Ми зробимо максимально прийнятними умови розрахунків, тобто не будемо вимагати величезні передплати або банківські гарантії", – сказав Вітренко.

Питання старих боргів потребуватиме вирішення в Верховній Раді. Там розглядатимуть законопроєкт, який "передбачатиме максимальне врегулювання боргів, які виникали через невідповідність тарифів на послуги теплопостачання тим цінам, які існували".

Нагадаємо, що через холодну погоду зимою 2021 року Кабінет міністрів був змушений на два місяці обмежити вартість газу на роздрібному ринку. В лютому-березні газопостачальним компаніям заборонили продавати його дорожче 6,99 грн за кубометр (таку ж ціну зберегли і на квітень). В уряді говорили, що якби цього не зробили, в лютому тарифи могли б підскочити до 12 гривень за кубометр.

Щоб уникнути повторення такої ситуації наступної зими, влада вирішила запровадити річні тарифи, які діють з 1 травня за замовчуванням.

Більшість газопостачальних компаній встановили ціну на рівні близько 8 гривень за кубометр.