Шмигаль оголосив про перехід теплокомуненерго на ринкові ціни на газ

Кабінет міністрів вирішив не продовжувати термін дії покладання спеціальних обов'язків, які визначали умови постачання природного газу та його оплату підприємствами теплопостачання.

Про це на засіданні уряду в середу повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Із завтрашнього дня уряд більше не регулює ціни на газ для теплокомуненерго і не зобов'язує Нафтогаз продавати блакитне паливо для них по фіксованій ціні. Це крок до створення повноцінного ринку газу. Це крок, який дозволить місцевій владі взяти відповідальність перед людьми за тарифи на тепло та гарячу воду", - сказав він.

У зв'язку із завершенням дії положення про ПСО (постанова №867 від 19 жовтня 2018 року) підприємства теплопостачання перейдуть на ринкові умови придбання природного газу.

"Тепер всі теплокомуненерго, більшість з яких належить місцевій владі, будуть укладати контракти з газопостачальними компаніями самі на умовах, які будуть присутні на ринку", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, що з кінця 2018 року "Нафтогаз" постачав газ виробникам теплової енергії за ціною, що обраховувалася за спеціальною формулою.

З 20 березня підприємства теплокомуненерго отримають змогу вільно обирати постачальника газу. З боку "Нафтогазу" цим займатиметься ТОВ "Газопостачальна компанія Нафтогаз Трейдинг".