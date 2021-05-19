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До Ради внесли подання про призначення Ляшка міністром охорони здоров'я

Голосування за нього може відбутися на позачерговому засіданні. 

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вніс до парламенту подання про призначення головного санітарного лікаря Віктора Ляшка міністром охорони здоров'я. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила депутатка "Голосу" Ольга Стефанишина. На сайті Ради документу поки нема.

"Сьогодні невідкладно розглядаємо це подання на засіданні Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, трансляція буде на сторінці комітету", - написала вона. 

Очільника МОЗ Максима Степанова у відставку відправили вчора. Про те, як і чому це відбулося, читайте в репортажі LB.ua "Трое на выход. Как парламент увольнял министров". 

Джерела LB.ua 14 травня повідомили, що Ляшко є найбільш імовірним кандидатом на заміну Степанова. Голосування за його призначення, а також нових міністрів інфраструктури та економрозвитку, має відбутися 20 травня. Сам Ляшко відмовлявся коментувати інформацію про можливість свого призначення. 

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