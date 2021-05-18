Трое на выход. Как парламент увольнял министров

Верховная Рада Украины отправила в отставку трёх министров. Увольнение глав Мининфраструктуры Владислава Криклия , Минэкономразвития Игоря Петрашко поддержали не только депутаты из «Слуги народа», группы «За будущее», но и члены «Европейской солидарности». До конца интригой оставалась отставка министра охраны здоровья Максима Степанова , который отказался писать заявление по собственному желанию. Но в итоге за его отставку проголосовало 293 нардепа. LB.ua разобрался в причинах таких кадровых ротаций.

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«На ковре» у президента

Ещё в пятницу, 14 мая появилась информация, что три министра: инфраструктуры Владислав Криклий, развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, а также глава МОЗ Максим Степанов после встречи с президентом в Офисе написали заявления об увольнении по собственному желанию. В Верховную Раду в тот же день оперативно поступили заявления Криклия и Петрашко. Степанов же опроверг информацию о том, что согласился покинуть МОЗ даже после разговора с Владимиром Зеленским. Источники LB.ua в «Слуге» рассказали, что глава государства лично попросил уйти министров в отставку, мотивируя тем, что «время пришло». Претензия к Криклию — «бардак в «УЗ», «недостаточная инициативность» Петрашко, которого нужно заменить «более сильным конъюнктурщиком». Степанова обвинили в провале вакцинации.

Замену трём руководителям министерств нашли быстро. Вместо Криклия в Мининфраструктуры предложена кандидатура действующего главы «Укравтодора» Александра Кубракова. А в Минэкономики решили повысить статус для действующего председателя Государственной налоговой службы Алексея Любченко до уровня первого вице-премьера. Как объяснил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия: «Господин Любченко предлагается как министр. Тире — первый вице-премьер. Понимаете? Первый вице-премьер — что это даёт? Когда в командировке или на больничном премьер (Денис Шмигаль), то фактически это исполняющий обязанности (главы Кабмина)».

Фото: Lb.ua

Появившуюся информацию о том, что Любченко — человек из орбиты группы Ильи Павлюка, несколько источников LB.ua в «Слуге» опровергли. «Он человек президента и близкий к замглавы ОП Кириллу Тимошенко», — отметил собеседник. Ещё один нардеп добавил, что «Любченко — профессионал (с 1998 — замначальника управления по вопросам экономики Черкасской ОГА. Многие годы при разной власти — замглавы Налоговой Кировоградской области, с 2003 по 2005 гг. — председатель Государственной налоговой администрации в Черкасской области. В 2012-2014 годах был помощником депутата VII созыва Виктора Тимошенко. С 29 апреля 2020 распоряжением Кабинета министров Украины назначен главой ГФС)». «Он в системе давно. Такие нужны всем и всегда. Да, он в спайке с Кириллом Тимошенко», — рассказали в «Слуге».

Степанову тоже подготовили наследника. На пост руководителя Минздрава предложили главного санитарного врача Виктора Ляшко. К слову, после увольнения Ильи Емца и только со второй попытки назначения Радой Степанова (30 марта прошлого года в Раде) ещё тогда ходили слухи о министерских амбициях Ляшко (назначен главным санврачом 26 февраля 2020 года).

Фото: Макс Требухов

Заседание «Слуг» и проблемы со Степановым

Министр приехал в «Парковый», где находится партийный офис «Слуг» на чёрном Range Rover одним из последних. В комментариях прессе он подтвердил встречу с президентом и свой отказ уходить по собственному желанию. «С президентом говорили о том, что есть соответствующее желание премьер-министра (Дениса Шмигаля). А Виктор Кириллович (Ляшко) работал моим заместителем, отвечал за лабораторные центры, эпидрасследования. Кстати, за программу Covax, за вакцинацию», — с натянутой улыбкой намекал он на то, что к провалу вакцинации (что озвучивают как главный аргумент для увольнения) не имеет отношения.

На самой фракции в закрытом режиме Степанов доказывал «слугам», что «не против отставки, но хочет услышать реальные причины».

«Многие депутаты выступили в его поддержку. Ведь нас заставляли все это время ходить по эфирам и доказывать эффективность Степанова и кампании вакцинации», — поделился один из нардепов.

К слову, профильный парламентский комитет по охране здоровья тоже не одобрил отставку Степанова. Часть «слуг» (хотя глава комитета и член фракции Михаил Радуцкий голосовал «за») не поддержали рекомендацию отставки.

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«На фракции также звучали заявления депутатов, что не стоит делать из Степанова цапа-відбувайла. Ляшко тоже должен нести ответственность. Многие предупреждали, что нельзя увольнять министра, когда вопрос сбора минимальных 226 «за» назначение Ляшко — под вопросом», — рассказал ещё один источник.

Другой собеседник спрогнозировал, что «решение по Степанову и назначению новых министров в четверг уже решено. У Степанова нет большой поддержки. 70% фракции проголосуют «за». Хотя в целом есть непонимание многих коллег: почему кадровые перестановки происходят именно сейчас, а не раньше? Что случилось? Разве раньше не было проблем с той же вакцинацией? А сейчас «вдруг» все стало плохо. Все хорошо понимают, что кто-то просто должен быть "цапом". И на самом деле это решение «отправить портфелем» в отставку одних, поменяв на других, определено не Кабмином Шмигаля. Решение «спустили» из ОП», — подчеркнул член политсовета «Слуги народа».

Официально по итогам заседания фракции ее глава Давид Арахамия также признал, что не все «слуги» поддержат увольнение Степанова в зале. «Мой прогноз, что в зале будет 250—270 голосов «за». По новым кандидатам позиция фракции будет единогласной. По Степанову будут некоторые расхождения. Но фракция даст где-то 200 голосов».

Фото: LB.ua

Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко во вторник в перерыве утреннего заседания подтвердил, что «добрать» недостающие голоса за увольнение Степанова рассчитывают за счёт групп «За будущее», «Доверие», внефракционных и даже фракций оппозиции. «Если «Голос», ОПЗЖ поддержат наших кандидатов, то это будет большой сюрприз», — говорил он, напомнив, что именно фракция «Голос» изначально инициировала сбор подписей для внеочередного заседания с целью отставки Степанова.

Увольнения с прицелом назначений в четверг

Утром во вторник в Раде интрига по отставке Степанова сохранялась. В «Слуге» создали внутрипартийный чат для «сигнального голосования». Однако его динамику и результаты депутаты увидеть в приложении не могли. Среди причин отставки министра здравоохранения (помимо официальной — провал вакцинации) называли «рабочий конфликт с премьером, несговорчивость Степанова, желание единолично контролировать потоки». Вплоть до — «собственное видение дальнейшей карьеры, возможно, даже политической». «Мы тут ему должны помочь», — с уже давно фирменным прищуром выступал Корниенко.

Один из источников LB.ua настаивал, что «реальная причина отставки Степанова — это результат визита Энтони Блинкена (Госсекретарь США встречался с президентом Украины 6 мая в Киеве)». «Американцы хотят вернуть своё влияние в МОЗ. На Ляшко Штаты имеют прямое влияние. Особенно во время пандемии это актуально. Поэтому «Голос» был драйвером этого процесса. Но до визита Блинкена на них мало обращали внимание в этом вопросе. Проблема с голосами есть. Видя подписные листы сейчас, у нас пограничная история: даже не 200, а 180 голосов фракции. Поэтому сегодня «золотая акция» будет у депутатов Бороды (Игоря Коломойского). С Бородой интересная история. Его люди в «Замайбах» (группа «За будущее») выступают за то, чтобы сбить Степанова. Во фракции же депутаты Коломойского наоборот поддерживают министра. Поэтому Борода торгуется до последнего», — рассказывал о кулуарных торгах нардеп «Слуги».

Фото: LB.ua

Внеочередное заседание в 16.00 началось с демарша фракции «Батькивщина», которая покинула сессионный зал. Юлия Тимошенко назвала «министров невиновными».

«Не министров надо менять, переставлять людей и менять фамилии. А президенту нужно менять курс… А сегодня происходит шоу хорошего царя и уничтожение плохих бояр. Мы в этом шоу принимать участие не будем», — заявила она с трибуны.

Первым в отставку был отправлен министр инфраструктуры Владислав Криклий. До голосования он отчитался об успехах реформы в «УЗ», сохранении 250 тыс. рабочих мест на железной дороге в условиях пандемии и остановке перевозок, строительстве новых аэропортов и дорог.

Его увольнение поддержали не только 216 «слуг», но и 26 депутатов из «Европейской солидарности», 15 из группы «За будущее», 18 из «Доверия» и 9 внефракционных.

Фото: LB.ua

Примечательно, что после того, как на табло появились 284 «за», фракция «Слуга народа» почти в полном составе продолжительно аплодировала Криклию стоя.

Вторым «пошёл» глава Минэкономразвития Игорь Петрашко (280 — «за» не только «слуг», но и 24 нардепов из «Европейской солидарности», 17-ти из «За будущее» и 7-ми из «Голоса»). Он тоже отчитался о поддержке бизнеса в условиях карантина, выплатам по безработице, сохранении господдержки агросектора. Уходящего Петрашко «слуги» в авангарде с Николаем Тищенко тоже провожали аплодисментами.

Как рассказали сразу несколько источников LB.ua в «Слуге», Криклий и Петрашко на самом деле останутся в команде президента и получат новые должности.

Фото: LB.ua

Кульминацией внеочередного заседания стало голосование по Степанову. Проект об отставке коротко представил с трибуны Рады премьер Денис Шмигаль. Глава Кабмина заявил, что «прогресс (по поставкам вакцин) до сих пор остаётся медленным… Поэтому такую работу министра охраны здоровья сложно назвать эффективной».

Следующим слово взял Степанов, который с патетикой рассказал о закупке кислородных концентраторов, обеспечении койка-мест и вакцинации.

«Была чрезвычайно критическая ситуация, но мы вместе со страной ее прошли… Да, не все идеально… За год ковида мы потеряли более 47 тыс. наших граждан… Но, если бы был такой же уровень смертности, как Великобритании, то эта цифра была бы около 82 тыс… Я имею чёткий план, как полностью побороть пандемию… Для этого необходима ваша поддержка», — просил Степанов.

Фото: LB.ua

Однако, судя по последующим разгромным выступлениям оппозиционных фракций «Европейской солидарности» и «Голоса», обвинениям в «геноциде вакцин» и заниженной статистке смертности, стало очевидным, что недостающие голоса «Слуга народа» получит при их помощи. В итоге рекордные за день, почти конституционное большинство — 292 «за»: 203 «слуг» (из 222, 14 — не голосовали, 5 воздержались), 10 нардепов из ОПЗЖ, 25 из «ЕС», 18 из «Голоса», 15 — «Доверие», 15 — «За будущее» и 6 внефракционных).

По прогнозам руководства «Слуги», уже в четверг на внеочередном заседании в 16-00 Рада назначит новых трёх министров.