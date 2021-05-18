Міністра економрозвитку Петрашка відправили у відставку

Верховна Рада проголосувала за звільнення міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка.

За проголосували 280 народних депутатів.

Поіменне голосування опубліковано на сайті парламенту.

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Криклій став другим міністром, звільнення якого розглянули на позачерговому засіданні 18 травня. Міністр сам подав заяву про відставку, профільний комітет рекомендував парламенту звільнити його. Раніше Рада звільнила міністра інфраструктури Владислава Криклія.

Ігоря Петрашка призначили міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 17 березня 2020-го. До цього він був заступником генерального директора агрохолдингу Ukrlandfarming. У вересні перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що міністр економіки Ігор Петрашко і голова Мінфіну Сергій Марченко найближчим часом можуть бути відправлені у відставку. Стефанчук зазначив, що кадрові висновки будуть робити після того, як Кабінет Міністрів запропонує парламенту проєкт державного бюджету на 2021 рік. У жовтні 2020-го в Раді зареєстрували постанову про звільнення Петрашка з посади міністра, але вона не мала розвитку.

14 травня джерела LB.ua в Офісі президента та "Слузі народу" повідомили, що парламент розгляне питання звільнення міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка, міністра інфраструктури Владислава Криклія та міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

За інформацією співрозмовників, Петрашка на посаді змінить голова Державної податкової служби Олексій Любченко. У квітні цього року він виграв конкурс на посаду голови ДПС і отримав 5-річний контракт. А джерела у фракціях "Голос" і "Слуга народу" того ж дня повідомили, що Ігор Петрашко та Владислав Криклій написали заяви на звільнення.