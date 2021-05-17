"Слуги" погодили звільнення Криклія та Петрашка, - джерела

Призначення нових очільників Мінінфраструктури та Мінторгівлі очікується на засіданні Верховної Ради України в четвер.

Фракція "Слуга народу" погодила звільнення міністра інфраструктури Владислава Криклія та торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка.

Призначення нових очільників Мінінфраструктури - діючого голови "Укравтодору" Олександра Кубракова та Мінторгівлі - діючого голови Державної податкової служби Олексія Любченко очікується на засіданні Верховної Ради України в четвер.

Фракція продовжує засідання та заслуховує міністра охорони здоров`я Степанова, на посаду якого претендує діючий головний санлікар Віктор Ляшко.

Про це LB.ua повідомили кілька джерел в "Слузі народу" протягом засідання фракції.

"Питання по призначенню Кубракова розглянули на фракції. Рішення прийнято. Самого Криклія на засіданні не було, він не звітував щодо роботи Мінінфраструктури", - повідомило джерело.

Ще один депутат "Слуги народу" додав, що "по призначенню Любченка теж питання вирішено. Голоси "за" в четвер будуть", - прогнозує співрозмовник.

Джерела підтвердили, що наразі "триває заслуховування міністра охорони здоров`я Степанова. По ньому ще рішення не прийнято".

Завтра на позачерговому засіданні Верховної Ради о 16:00 планують розглянути питання звільнення міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка, міністра інфраструктури Владислава Криклія та міністра охорони здоров`я Максима Степанова.

Призначення нових міністрів очікується на засіданні в четвер. Зокрема, Петрашка на посаді змінить голова Державної податкової служби Олексій Любченко. Як повідомлялося, у квітні цього року він виграв конкурс на посаду голови ДПС і отримав 5-річний контракт. Любченка буде призначено на посаду першого віце-прем'єра - міністра економіки і торгівлі та сільського господарства.

Міністром інфраструктури пропонують призначити голову "Укравтодору" Олександра Кубракова. А головою МОЗ може стати заступник міністра - головний санлікар України Віктор Ляшко.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що міністри Петрашко та Криклій написали заяви на звільнення. Сьогодні Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації не підтримав відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова. На засіданні було присутньо 15 членів комітету, з них 7 підтримали відставку, 7 утрималися при голосуванні, 1 проголосував проти.

Проти проголосував нардеп від ОПЗЖ Михайло Макаренко, який більше 20 років був головним лікарем київського пологового будинку №5. Під час засідання він не висловлювався по темі.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав основною причиною внесення у Верховну Раду подання щодо звільнення Степанова з посади незадовільні темпи вакцинації населення проти коронавірусу.

Разом з тим, голова фракції Слуга народу у парламенті Давид Арахамія під час засідання профільного комітету назвав ще одну причину: відсутність діалогу між Степановим та Шмигалем. "Якщо з безпосереднім керівником немає нормальної співпраці, то всі, навіть хороші, гарні ініціативи МОЗ будуть гальмуватися і не будуть нормально працювати", - сказав Арахамія під час засідання.

Він також повідомив, що президент просив Степанова подати у відставку добровільно, проте той відмовився. Сам Степанов заперечив інформацію про те, що він написав заяву про відставку та нагадав, що для його звільнення має набратися необхідна кількість голосів у Верховній Раді.

Про те, що Степанова хочуть звільнити через провал вакцинальної кампанії, раніше повідомляв голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко. За його словами, Віктор Ляшко до неї не мав відношення, він відповідав за карантинні заходи і свої завдання виконував добре.

Також сьогодні Степанов записав відеозвернення та заявив про "підкилимні ігри".