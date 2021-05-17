Український політв’язень Вигівський має намір оголосити голодування, - Денісова

Він сьомий рік перебуває в незаконному ув’язненні і "втратив будь-яку надію повернутися живим на Батьківщину".

Засуджений в РФ до 11 років суворого режиму український політв’язень Валентин Вигівський має намір оголосити голодування. Він сьомий рік перебуває в незаконному ув’язненні та наразі утримується у виправній колонії в Кіровській області у нелюдських умовах.

Як зазначила українська омбудсманка Людмила Денісова, Вигівський вирішив піти на такий крок, бо "втратив будь-яку надію повернутися живим на Батьківщину".

"Постійне перебування у холоді та у повній ізоляції призвело до погіршення стану здоров’я Валентина. Крім того, адміністрація виправної установи здійснює систематичний психологічний тиск на нашого співгромадянина - без будь-яких пояснень та причин поміщає в ШІЗО, знімає гроші з карткового рахунку, які рідні йому перераховують для придбання харчових продуктів та засобів гігієни", - розповіла уповноважена Верховної Ради з прав людини.

За словами Денісової, через перебування довгий час у такому важкому психоемоційному стані, Валентин повідомив рідним про намір розпочати голодування, якщо ситуація ніяким чином не зміниться.

Омбудсманка заявила, що дії адміністрації виправної колонії є катуванням та нелюдським чи таким, що принижує гідність людини поводженням. "Це є прямим порушенням статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також пунктів 10, 22 Мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими, схвалених Економічною і Соціальною радою ООН", - додала вона.

Денісова звернулася до увноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою невідкладно поновити права громадянина України, а саме, забезпечити відповідні умови тримання, перевірити правомірність дій адміністрації виправної колонії щодо поміщення Валентина Вигівського в ШІЗО та незаконного використання його власних коштів.

Також українська омбудсманка попросила міжнародну спільноту відповідно відреагувати на ганебне порушення прав українського політв’язня та застосувати всі можливі механізми задля звільнення всіх незаконно утримуваних громадян України.

Вигівського разом з іще кількома людьми затримали в Криму під час робочої поїздки. Понад рік його утримували в московському СІЗО "Лефортово".

У грудні 2015-го Московський обласний суд засудив його до 11 років позбавлення волі. Російська ФСБ заявляла, що українець залучав робітників російського оборонно-промислового комплексу до збору та передачі йому закритої технічної документації.

Детальніше про українського політв'язня читайте в матеріалі LB.ua "П'ять років ізоляції. Історія політв'язня Валентина Вигівського".