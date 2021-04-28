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Омбудсман Денісова закликала мера Запоріжжя перевірити дитсадки після випадіння дитини з вікна

"Наголосила на необхідності створення в закладах освіти безпечних та нешкідливих умов розвитку".

Омбудсман Денісова закликала мера Запоріжжя перевірити дитсадки після випадіння дитини з вікна
Фото: Людмила Денисова\ФБ

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулась до міського голови Запоріжжя Володимира Буряка з вимогою поінформувати про результати перевірки дитячого садка після випадіння дитини з вікна.

Про це вона повідомила у фейсбуці.

Денісова також закликала вжити заходів для створення безпечних умов для дітей у закладах освіти.

Вона наголосила, що за результатами попередньої перевірки встановлено, що дитина перебувала одна в групі, відкрила вікно і випала на навіс над вхідними дверима, а потім - на землю.

"Звернулася до Запорізького міського голови Володимира Буряка з вимогою поінформувати про результати перевірки закладу дошкільної освіти за фактом падіння дитини з вікна, а також вжити заходів для створення безпечних умов та убезпечення дітей від травмування в закладах освіти з метою захисту їх права за життя та охорону здоров’я", - написала Денісова.

"Наголосила на необхідності створення в закладах освіти безпечних та нешкідливих умов розвитку, виховання та навчання дітей, умов для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечення їх дотримання", - додала омбудсман.

Нагадаємо, 26 квітня в Запоріжжя чотирирічна дитина випала з вікна другого поверху дитсадка, діставши серйозних травм. Наразі хлопчик перебуває в реанімації у важкому стані.

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