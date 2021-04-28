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В Одесі обірвався ліфт зі співробітниками поліції та понятими

Двоє з них були госпіталізовані в шоковому стані.

В Одесі обірвався ліфт зі співробітниками поліції та понятими
Фото: Думская

В Одесі у багатоповерховому будинку на вул. Маршала Говорова обірвався ліфт з вісьмома пасажирами. Всіх їх доставили в лікарню для обстеження.

За даним фактом поліцейські порушили справу за ч.1 ст. 275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) та ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України, повідомляють в обласній поліції.

За даними ДСНС, інцидент стався в середу, 28 квітня, близько 8 ранку в будинку по вулиці Говорова, 10г.

"Встановлено обрив ліфта з 1 поверху в низ ліфтової шахти (близько 7 метрів) в 10-поверховому житловому будинку з паркінгом. Працівниками ДСНС за допомогою шанцевого інструменту відкриті двері ліфта та вивільнено 8 чоловіків (віком від 20 до 30 років), які самостійно вийшли з ліфта", - повідомили рятувальники.

Як повідомляє місцеве видання "Думська", на момент інциденту в ліфті були співробітники поліції, які прибули для проведення слідчих дій, і поняті. Двоє з них були госпіталізовані в шоковому стані.

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