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КМДА надала охоронний статус особняку, який Київрада дозволила знести

На місці будинку збирались побудувати офісний центр.

КМДА надала охоронний статус особняку, який Київрада дозволила знести
Фото: facebook.com/renovation.map

Департамент охорони культурної спадщини КМДА надав охоронний статус особняку Баккалинського на вул. Іллєнка, 30, який Київська міська рада дозволила знести.

Про це повідомляється на сайті КМДА.

Наказом департаменту від 27 квітня 2021 року № 29 за поданням ГО "Мапа Реновації" будівлю внесли до Переліку об’єктів культурної спадщини м. Києва як щойно виявлений об’єкт культурної спадщини.

В подальшому особняк спробують включити до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

22 квітня Київська міська рада проголосувала за передачу земельної ділянки за адресою вул. Іллєнка, 30 фірмі "Амелін-30". На ній дозволили побудувати багатофункціональну адміністративну будівлю.

Особняк Баккалинського — 120-річний одноповерховий будинок. Подібними особняками колись забудовували околиці Києва. Садиба належала підполковнику Пилипу Баккалинському (1835-1908), уродженцю Київщини та учаснику російсько-турецької війни на Балканах. 

Зараз це центральна частина Києва. Будинок знаходиться між станціями метро "Лук'янівська" і "Дорогожичі".

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