Рятувальники знайшли тіло киянина, який заблукав у Карпатах в лютому

Загиблого було знайдено в ущелині біля потічка у підніжжя гори Жид-Магура.

Гірські рятувальники знайшли тіло 40-річного киянина, який заблукав у Карпатах ще 13 лютого.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

“На жаль, дива, на яке усі так сподівались, не сталося... 27 квітня о 16:00 гірські рятувальники знайшли тіло туриста-киянина, що заблукав в районі гори Гемба ще 13 лютого”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загиблого було знайдено в ущелині біля потічка у підніжжя гори Жид-Магура.

Після проведення правоохоронцями першочергових слідчих дій тіло чоловіка буде транспортовано до села Березники.

До пошуків 27 квітня залучались 10 рятувальників та 2 одиниці техніки від гірських пошуково-рятувальних відділень м. Ужгорода та Мукачева.

Двоє туристів заблукали в районі гори Гемба ще 13 лютого. Тоді 40-річний чоловік разом із товаришем разом вийшли в гори, аби покататись на лижах, але в умовах поганої видимості заблукали. Намагаючись знайти дорогу, вони загубили впітьмі один одного. Наступного дня пообіді рятувальники знайшли першого туриста. Пошуки другого чоловіка тривали 21 день, аж до 5 березня.

11 березня закарпатські рятувальники припинили пошуки туриста-лижника з Києва. Пошуки були відновлені 26 квітня.