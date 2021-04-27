Фото: "Повернись живим"

Інформаційна підтримка ветеранів, якісна освіта та можливість взяти гроші для відкриття власної справи - ці питання обговорювали на форумі підтримки ветеранського бізнесу. Захід був організований фондом “Повернись живим”. В обговоренні взяли участь ветерани, ментори та представники бізнес-шкіл, народні депутати та урядовці.

“Ветерани хочуть, щоб у них були пільги та шанс на невдачу. Навчатись розвивати власний бізнес та можливість залучити фінансову підтримку. Це доступні кредити та інформація про ці кредити. Також, для багатьох потрібне менторство більш досвідчених підприємців”, - розповів директор фонду “Повернись живим” Тарас Чмут.

Такий висновок був зроблений в рамках дослідження потреб ветеранів у сприянні підприємницькій діяльності, яке проводив фонд "Повернись живим" з грудня 2020 року по лютий 2021-го.

Самі ветерани, які були присутні на форумі, головною проблемою назвали покращення інформаційної підтримки ветеранів. На їх думку, проти тих хто повернувся з фронту йде негативна інформаційна компанія, яка працює проти клієнтської бази та не дає можливість отримати кредити для розвитку свої справи.

Фото: "Повернись живим"

Фото: "Повернись живим"

Фото: "Повернись живим"

Фото: "Повернись живим"

“В нас вмикаєш телевізор і бачиш, що у всіх злочинах винні учасники бойових дій. Нам потрібна інформаційна політика, яка б створювала позитивний імідж ветерана. Через, те що її немає, моя компанія втрачає клієнтів. Тому, я беру участь в усіх соціальних проєктах, які тільки є. Змінив зачіску, навчився гарно говорити, щоб люди не бачили у мені, якогось неадеквата, який може у будь-який час стріляти, а адекватну людину”, - говорить ветеран засновник туристичної агенції "TourClub” Сергій Вікарчук.

На форумі були представлені напрямки програми допомоги ветеранському бізнесу. Заступник Міністра ветеранів Володимир Левчук розповів про створення онлайн-платформи, де ветерани, як хочуть відкрити свою справу зможуть знайти менторів. Анонсував створення ветеранського фонду для реалізації бізнес-проєктів

Платформу запустять наступного року, а почнуть реалізовувати програму до кінця цього року. Зараз існують регіональні навчальні проєкти. У деяких регіонах є гранти для відкриття бізнесу учасникам бойових дій. Також держава надає допомогу ветеранам через центри зайнятості. За минулий рік 3100 учасників бойових дій пройшли перепідготовку в центрах зайнятості і ще шість тисяч у черзі.

Фото: "Повернись живим"

Фото: "Повернись живим"

Фото: "Повернись живим"

Фото: "Повернись живим"

Поки держава створює стратегію близько 100 учасників АТО об'єднались в Асоціацію підприємців-учасників АТО. Вони створили свою менторську програму, академію для навчання та інвестиційний фонд “Ветеранський бізнес”, який вже складає 100 мільйонів гривень. Він працює, як акціонерне товариство. За цей час вони проінвестували бізнес-проєктів на один мільйон доларів.

Також на форумі прозвучали пропозиції залучити ветеранський бізнес до держзакупівель та створювати податкові пільги для ветеранів, які хочуть відкрити бізнес.