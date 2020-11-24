Благодійний фонд "Повернись живим" очолив Тарас Чмут

Він очолюватиме фонд до 9 квітня 2021 року, з можливістю подальшої пролонгації.

Співзасновник Українського Мілітарного Порталу Тарас Чмут призначений директором Благодійного фонду "Повернись живим", який спеціалізується на допомозі українським військовим.

Про це у Facebook повідомив засновник і голова Наглядової Ради фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега.

Зазначається, що Тарас Чмут очолюватиме фонд до 9 квітня 2021 року, з можливістю подальшої пролонгації.

Тарас Чмут став співзасновником Українського Мілітарного Порталу у 2008 році. На той момент йому було 16 років. Після початку російської збройної агресії у 2014 році допомагав війську як волонтер, пізніше сам розпочав службу у лавах ЗСУ, брав участь у боях під Широкиним і Павлополем. Після демобілізації працював у Українському Мілітарному Порталі, став співзасновником аналітичного відділу фонду “Повернись живим”.

"Попри юний вік, він є одним з найфаховіших експертів у сфері оборони, яких я знаю. І половину свого життя він присвятив армії та війні. Я бачив у Тарасі одного з майбутніх очільників фонду і казав про це йому ще навесні. Місяць тому Наглядова Рада, після консультацій зі співробітниками, вирішила, що його час настав", - написав Дейнега.

Нагадаємо, у травні колишня міністерка у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда стала новим главою правління фонду "Повернись живим".