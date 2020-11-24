Заяви і дії Зеленського щодо Донбасу схвалюють 37% українців, - опитування

Дії і заяви президента Володимира Зеленського щодо встановлення миру на Донбасі позитивно оцінюють 37% українців. 44,8% українців вважають, що для припинення війни на Донбасі необхідний діалог із президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це свідчать результати проведеного в жовтні опитування Центру Разумкова.

Так, 37,1% опитаних позитивно оцінюють заяви і дії Зеленського щодо Донбасу; 41,9% - негативно; 10,7% байдуже; 10,3% складно відповісти.

Дані опитування свідчать, що тема Донбасу найсильніше впливає на ставлення українців до Зеленського.

Про вплив цього питання на ставлення до президента заявили 46% респондентів. На другому місці - тема економіки (43%), на третьому - боротьба з корупцією в нинішній владі (32%), на четвертому - боротьба з пандемією коронавірусу (26,3%).

Разом із тим 44,8% українців вважають, що для припинення війни на Донбасі необхідний діалог із президентом Росії Володимиром Путіним, свідчать дані опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

За даними дослідження, 20,2% респондентів вважають, що діалог із Путіним шкодить інтересам України, 19,4% - що діалог президента України з президентом РФ не сприяє припиненню війни на Донбасі, але й не шкодить Україні, 15,6% - не змогли відповісти.

42,9% опитаних вважають доцільним винесення питання про статус тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей на всеукраїнський референдум. Не погоджуються з цим 40,7% українців, 16,% - важко відповісти.

Якби такий референдум відбувся найближчої неділі, 53% опитаних взяли б у ньому участь, 29,3% - не пішли б на референдум, 17,7% було важко відповісти.

Якби в українців запитали на референдумі, чи підтримують вони офіційне визнання окупації територій Донецької та Луганської областей до встановлення офіційного контролю над цими територіями з боку України, за цю ідею висловився б 51% опитаних. Надання цим територіям особливого статусу, амністію для учасників сепаратистських рухів, які не вчинили тяжких злочинів, і проведення виборів до встановлення офіційного контролю над цими територіями з боку України підтримали б 23,9% респондентів. 25,1% - не змогли відповісти.

Офіційне визнання окупації територій Донецької та Луганської областей до встановлення офіційного контролю над цими територіями з боку України також підтримали б 45,8% опитаних серед тих, у кого є родичі в ОРДЛО (52,2% серед тих, у кого немає родичів в ОРДЛО). 32,3% серед тих, у кого є родичі в ОРДЛО (22% серед тих, у кого немає родичів в ОРДЛО) підтримали б надання цим територіям особливого статусу, амністію для учасників сепаратистських рухів, які не вчинили тяжких злочинів, і проведення виборів до встановлення офіційного контролю над цими територіями з боку України. Не змогли відповісти на запропоновані варіанти 21,8% респондентів серед тих, у кого є родичі в ОРДЛО (25,8% серед тих, у кого немає родичів в ОРДЛО).

Серед учасників бойових дій і їхніх близьких 49,7% висловилися за офіційне визнання окупації цих територій та їх ізоляцію до встановлення офіційного контролю над цими територіями з боку України. Серед опитаних не учасників бойових дій і їхніх близьких підтримали цю ідею 54,9%. Надання цим територіям особливого статусу, амністію для учасників сепаратистських рухів, які не вчинили тяжких злочинів, і проведення виборів до встановлення офіційного контролю над цими територіями з боку України підтримали 25,1% учасників бойових дій і їхніх близьких (20,3% не учасників бойових дій і їхніх близьких).

Офіційне визнання окупації територій Донецької та Луганської областей та їх ізоляцію до встановлення офіційного контролю над цими територіями з боку України найбільше підтримали респонденти на Заході України - 70,8% (60,3% - в Центрі, 26,1% - на Півдні, 31,1% - на Сході України).

Надання цим територіям особливого статусу, амністію для учасників сепаратистських рухів, які не вчинили тяжких злочинів, і проведення виборів до встановлення офіційного контролю над цими територіями з боку України найбільше підтримали на Сході - 44,8% (36,9% - на Півдні, 15,1% - в Центрі, 8,3% - на Заході України). Не змогли відповісти на запропоновані варіанти 36,9% опитаних на Півдні, 24,7% - в Центрі, 24,1% - на Сході, 20,8% на Заході України.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова 16-22 жовтня 2020 року в усіх регіонах України, за винятком Криму й окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2 021 респондента віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.