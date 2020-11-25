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Українка увійшла до списку 100 жінок року BBC

Анастасія Волкова є засновницею стартапу Flurosat.

Українка увійшла до списку 100 жінок року BBC
Фото: Flurosat

Уродженка України Анастасія Волкова увійшла до переліку 100 найбільш впливових та надихаючих жінок року за версією BBC.

Вона є засновницею стартапу Flurosat, який надає технологічні послуги аграрному бізнесу в різних країнах світу.

Сервіс працює за підпискою і допомагає фермерам отримувати різноманітні дані про стан їхнього врожаю.

Flurosat аналізує супутникові знімки полів, фотографії з дронів, застосовує технології штучного інтелекту і на основі отриманої інформації радить фермерам, як краще поводитися із врожаєм. Система дозволяє виявити потенційні проблеми із врожаєм задовго до того, як вони стануть помітні неозброєним оком.

улітку цього року видання MIT Technology Review (журнал, що видається Массачусетським інститутом технологій, одним із найпрестижніших технічних вишів світу - Ред.) включив Волкову до списку новаторів віком до 35 років.

Flurosat частково створюється в Україні - тут працює команда розробників проєкту. Сама ж Анастасія Волкова після того, як здобула вищу освіту в Національному авіаційному університеті у Києві, згодом отримала ступінь магістра в Варшавському технологічному університеті, а у 2015 році переїхала до Австралії, щоб займатися наукою.

У 2018 році вона захистила докторську дисертацію в місцевому Сіднейському університеті.

Зараз послугами Flurosat користуються понад тисяча компаній з 15 країн світу.

Нагадаємо, уродженка України Вікторія Спарц пройшла до палати Конгресу США від штату Індіана. Спарц народилася у Носівці на Чернігівщині, переїхала до США у 2000-му.

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