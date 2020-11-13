YouTube уперше за 10 років вирішив не називати найпопулярніші відео-2020

"2020 рік був іншим. Нам не здається правильним поводитися так, ніби все так, як зазвичай".

Компанія Google у 2020-му вирішила не називати YouTube Rewind - традиційну добірку найпопулярніших відео року у світі.

Це відбувається вперше з моменту запуску формату у 2010 році.

"2020 рік був іншим. Нам не здається правильним поводитися так, ніби все так, як зазвичай. Ми робимо перерву і не будемо робити Rewind 2020", - повідомляє компанія в офіційному оголошенні.

Конкретну причину скасування не назвали. Можна припустити, що йдеться про пандемію коронавірусу, яка забрала життя вже майже 1,3 млн людей.

YouTube Rewind - це ролик з підбіркою найпопулярніших відео, кліпів і каналів у YouTube за рік. У ньому часто брали участь відомі відеоблогери і актори.

У 2018 році YouTube Rewind став найбільш провальним на платформі. На цей момент у нього 18 млн дизлайків при 2,9 млн лайків.