У світі вже 53 млн людей інфікувалися COVID-19, Україна вийшла на 19-те місце за числом заражень

Станом на ранок 13 листопада кількість заражень COVID-19 у світі становить 53 104 520. Побороти хворобу вдалося 37 219 578 особам, 1 299 585 людей померли від коронавірусу.

Про це свідчать дані ресурсу Worldometers.

На момент написання замітки Україна з 512 652 випадками ковіду перемістилася на 19-те місце за кількістю інфікувань, обійшовши Ірак. У Бельгії, яка займає 18-ту позицію у світі, - 520 393 заражень.

У десятьох країнах від початку пандемії зафіксовано понад мільйон заражень. Найбільше - у США (10,8 млн), Індії (8,7) та Бразилії (5,7). У Франції та Росії - понад 1,8 млн інфікованих.

Загалом новий коронавірус зафіксовано у 219 країнах та територіях.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили рекордні 11 787 нових випадків коронавірусної хвороби. 6 155 українців одужали від ковіду, 172 людини померли.