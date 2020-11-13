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У Мінську помер чоловік, якого побили за білоруську національну символіку

Роману Бондаренко був 31 рік.

У Мінську помер чоловік, якого побили за білоруську національну символіку
Роман Бондаренко
Фото: Белсат

У Мінську помер 31-річний Роман Бондаренко, на якого поруч з його власним будинком напали "люди в цивільній формі". 

Про це повідомляє Белсат.

Вчора ввечері до "Площі змін", біля якої жив Бондаренко, прийшли невідомі "люди в цивільному". Вони почали знімати стрічки та прапори у національних біло-червоно-білих кольорах, які використовує білоруська опозиція. Почалася бійка, в результаті якої Роман Бондаренко отримав травми. 

Після цього невідомі схопили його і посадили в мікроавтобус. Чоловіка доставили у відділок міліції, звідки його через кілька годин у важкому стані привезли в лікарню, де Романа не змогли врятувати.

Роману Бондаренко був 31 рік. За освітою він художник, але до останнього часу працював директором магазину "Острів чистоти". Є дружина. Служив у спецназі внутрішніх військ.

За словами родича загиблого, Роман раніше не мав проблем з законом. 

"Він дуже обережна людина. Тому що він служив у спецназі і знає, що там роблять з людьми ... Тому він намагався не проявляти особливої протестної активності", - сказав співрозмовник видання.

Після звістки про смерть чоловіка тисячі жителів Мінська вийшли до "Площі змін", щоб вшанувати його пам’ять.

На згадку про вбитого Романа Бондаренка білоруси запалюють свічки.

Нагадаємо, у неділю, 8 листопада, в Білорусі на мирних акціях протесту затримали понад тисячу людей. За даними правозахисного центру "Вясна", відомо про 1023 затриманих, серед яких журналісти, спортсмени, актори, діячі науки та культури.

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