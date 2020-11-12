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​Голова МЗС Франції закликав до "зрозумілого діалогу" з Росією та автономії від США

Ле Дріан також наголошує на необхідності посилити активну політику всередині ЄС.

​Голова МЗС Франції закликав до "зрозумілого діалогу" з Росією та автономії від США
Жан-Ів Ле Дріан
Фото: EPA/UPG

Щоб гарантувати внутрішню безпеку, Європі необхідно знайти можливості для взаємодії з Росією. Про це в рамках Третього Паризького форуму миру заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.

Водночас міністр наголосив, що ця робота "займе чимало часу".

"[Ключовий] принцип - організація системи безпеки у самій Європі задля гарантування стратегічної стабільності всередині континенту. Нам потрібно шукати шляхи для будівництва концептуального діалогу з Росією у рамках напрацювання стратегічної безпеки Європи. Ця робота займе чимало часу", - сказав Ле Дріан.

Глава МЗС також повідомив, що Франція та ЄС запустили масштабний діалог із наступною президентською адміністрацією США. Однак при цьому він вказав на необхідність посилити автономію та незалежність Європи.

"Паралельно з конструюванням нових взаємовідносин із Вашингтоном ми повинні укріпити автономію Європи. Це необхідно для нас. Це також відповідає бажанню колишнього президента Сполучених Штатів - посилити нашу, європейську участь у системі глобальної безпеки, особливо в рамках НАТО. З тим, що ми продовжуємо, звичайно ж, співпрацю із вироблення стратегічних взаємовідносин зі США", - зазначив міністр.

Ле Дріан також наголошує на необхідності посилити активну політику всередині Європейського континенту. Він пропонує підтримати позитивну динаміку розвитку в Європі задля забезпечення та підтримки її суверенітету.

"Позитивна динаміка, яка розпочалася кілька років тому, повинна продовжуватися в ім'я європейської суверенності та підписаної Паризької хартії для нової Європи. Як показав попередній досвід, Європа захищає її принципи. Це помітно за тими напруженими конфліктними ситуаціями, які нині відбуваються у світі, політикою санкцій та кризовими явищами, зокрема спробами порушити заборону на виготовлення та застосування хімічного зброї", - додав Ле Дріан.

Нагадаємо, у червні президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що не бачить причин для повернення формату "Великої вісімки" (G8) за участю Росії.

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