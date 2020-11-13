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"Щось дуже фальшиве відбувається", - Маск зробив чотири тести на ковід, але отримав суперечливі результати

За словами Маска, у нього "симптоми типової застуди, поки що нічого незвичного".

"Щось дуже фальшиве відбувається", - Маск зробив чотири тести на ковід, але отримав суперечливі результати
Илон Маск
Фото: ТСН

Американський інженер, засновник Tesla та космічної компанії SpaceX Ілон Маск повідомив, що чотири рази за день робив тести на ковід, але так і не отримав однозначного результату.

Про це він написав у твіттері.

"Щось дуже фальшиве відбувається. Був протестований на COVID сьогодні чотири рази. Два тести повернулися негативними, два - позитивними. Та сама машина, той самий тест, та сама медсестра. Швидкий тест на антиген від BD", - розповів Маск.

У коментарях Маск написав, що якщо це відбувається з ним, то відбувається й з іншими. Він додав, що отримає ПЛР-тести в різних лабораторіях, результати будуть приблизно за 24 години.

За словами Маска, у нього "симптоми типової застуди, поки що нічого незвичного".

Раніше Маск заявляв, що не буде вакцинуватися від COVID-19, бо не вважає коронавірус загрозою.

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