"Щось дуже фальшиве відбувається", - Маск зробив чотири тести на ковід, але отримав суперечливі результати

За словами Маска, у нього "симптоми типової застуди, поки що нічого незвичного".

Американський інженер, засновник Tesla та космічної компанії SpaceX Ілон Маск повідомив, що чотири рази за день робив тести на ковід, але так і не отримав однозначного результату.

Про це він написав у твіттері.

"Щось дуже фальшиве відбувається. Був протестований на COVID сьогодні чотири рази. Два тести повернулися негативними, два - позитивними. Та сама машина, той самий тест, та сама медсестра. Швидкий тест на антиген від BD", - розповів Маск.

Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD. — Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2020

У коментарях Маск написав, що якщо це відбувається з ним, то відбувається й з іншими. Він додав, що отримає ПЛР-тести в різних лабораторіях, результати будуть приблизно за 24 години.

За словами Маска, у нього "симптоми типової застуди, поки що нічого незвичного".

Раніше Маск заявляв, що не буде вакцинуватися від COVID-19, бо не вважає коронавірус загрозою.