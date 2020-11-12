Путін підписав указ про російських миротворців у Нагірному Карабаху

Вірменія чи Азербайджан можуть відмовитися від них щонайбільше за пів року до закінчення п'ятирічного терміну перебування.

Президент РФ Володимир Путін підписав указ про "заходи підтримки миру в Нагірному Карабаху".

Відповідний документ розміщено на його сайті. Встановлюється, що Росія направляє миротворчий контингент у складі до 1960 військових зі стрілецькою зброєю, з БТР до 90 одиниць та авто і спецтехнікою терміном на 5 років з автоматичним подовженням на аналогічні періоди, якщо за 6 місяців до збігання терміну Азербайджан чи Вірменія не відмовляться.

Російські військові будуть розміщуватися вздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабаху та вздовж Лачинського коридору.

"Федеральній службі безпеки Росії контролювати забезпечення Республікою Вірменія транспортного сполучення між західними регіонами Азербайджанської Республіки та Нахічеванської Автономної Республіки для безперешкодного руху громадян, транспортних засобів і вантажів в обох напрямках", - наказав Путін.

Міноборони РФ буде проводити ротацію складу військових щонайменше двічі на рік. Уряд РФ повинен фінансувати пов'язані з цим витрати.

Нагадаємо, що бойові дії в Нагірному Карабаху перейшли в активну фазу 27 вересня. Азербайджан назвав свою операцію контрнаступом у відповідь на обстріл з боку Вірменії. Обидві сторони заявили про жертви серед військових і мирних жителів.

10 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив про підписання заяви з президентами Росії і Азербайджану Володимиром Путіним і Ільхамом Алієвим про припинення війни в Нагірному Карабасі. Угода набирає чинності з 01:00 10 листопада та передбачає передачу під контроль від Вірменії Азербайджану Кельбаджарського, Агдамського, Лачинського районів і територій в Газаському районі.

З повним текстом угоди можна ознайомитися тут. Домовленості, зокрема, передбачають розміщення російських військових-миротворців уздовж лінії зіткнення протягом п'яти років з автоматичним подовженням на аналогічні терміни.

У Вірменії на тлі цієї заяви спалахнули масштабні протести, люди захопили будівлю парламенту та напали на його голову. Вони вимагали сказати, де перебуває прем'єр-міністр Нікол Пашинян.

Уже вдень 10 листопада стало відомо, що РФ почала відправляти підрозділи 15-ї мотострілецької бригади Центрального воєнного округу в Нагірний Карабах. 20 літаків військово-транспортної авіації Росії Іл-76 прибули до Вірменії. Вони доставили в країну понад 400 військових, бронетранспортери, бронеавтомобілі та засоби зв'язку.