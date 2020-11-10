Карабах: российские миротворцы и бесконечная война

В то же время необходимо осознать: подписанный тремя президентами документ – лишь временная мера, которая позволяет противоборствующим сторонам передохнуть перед зимним – для войны в регионе никудышным – периодом. Эти договорённости не являются обязательными к выполнению, из чего следует, что после их подписания и перевода переговорного формата в иное русло конфликт в Нагорном Карабахе из «тлеющего» превратится в «горячий». Теперь уже мы должны говорить о подготовке к реальной войне.

Тем временем мы наблюдаем, как меняется формат переговорного процесса. Из проблемного Минска так называемый мирный диалог по урегулированию ситуации переносится в другое, пока неназванное место. К тому же сама суть сего дипломатического общения кардинальным образом видоизменяется. Теперь в переговорщиках нет Соединённых Штатов, Франции, Германии и многих других стран. Переговоры, как сообщает CNN Turk, между собой будут вести на нижнем уровне Азербайджан и Армения, а согласовывать все Россия и Турция.

В ночь на 10 ноября был подписан документ, который уже многие назвали историческим , – совместное заявление президентов России, Азербайджана и премьера Армении о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Эти договорённости напрочь меняют расклад сил в регионе, оформляя фактическую капитуляцию нынешних армянских властей, усиливают азербайджанское присутствие в Нагорном Карабахе, лишая территорию статуса автономии, и дают российской власти необъятные возможности для шантажа двух стран – РФ отправляет миротворцев и военную технику для поддержания «мира и стабильности». По факту же она готовится к войне. Кто главный враг? Турция.

Проблема для Байдена

У больших и сильных глобальных или региональных игроков всегда в наличии имеются мощные аналитические службы. Вероятно, и в России, и в Турции понимали, что у Джо Байдена куда больше шансов на победу в президентской гонке в США, чем у действующего главы Белого дома – Дональда Трампа. Вот почему война за Нагорный Карабах, где сплелись интересы названных стран, началась в последние месяцы предвыборных баталий в Соединённых Штатах.

Мало кто помнит, что, будучи сенатором, Джо Байден нередко помогал Армении, а в 1995-2007 годах входил в Группу по армянским делам Конгресса США. Более того, он голосовал за принятие Поправки 907, блокирующей предоставление денег Азербайджану (действовала до 2004 года), и за выделение американской финансовой помощи Армении и Нагорно-Карабахской автономии в 1992-2008 годах.

После вступления в должность вице-президента Байден продолжал поддерживать Армению, участвовал в вашингтонском молебне по жертвам Геноцида армян, критиковал президента Азербайджана Алиева за попытку военным путём решить карабахскую проблему, а также много раз проводил встречи с бывшими армянскими руководителями с тем, чтобы поддержать их во время периодов эскалаций с азербайджанской стороной.

Фото: EPA/UPG Президент США Джо Байден

Когда же началась нынешняя война в Нагорном Карабахе, будущий президент США не раз выступал с заявлением, где критиковал Дональда Трампа за решение передать всё на откуп Москвы, призывал Белый дом действовать более активно, говорил о необходимости дать понять Азербайджану, что Соединённые Штаты не потерпят его попыток навязать военное решение этого конфликта. Да, он также призывал Армению отдать оккупированные области, которые не имеют отношения к Нагорному Карабаху, но при этом заявлял, что Турция и Иран должны держаться подальше от этой войны.

Нынешний же премьер Армении Никол Пашинян за день до подписания капитулирующего документа в поздравительном сообщении Байдену отметил: «Полон надежды, что ваша администрация предпримет действенные шаги в направлении прекращения войны и полноценного регулирования проблемы, в основе которого должны лежать обеспечение безопасности народа Арцаха путем реализации его права на самоопределение», – говорится в послании.

Ныне ситуация кардинальным образом изменилась: Нагорный Карабах фактически полностью находится под властью военных подразделений Азербайджана, США фактически выкинуты из нового переговорного процесса (будучи одним из основателей Минских переговоров), наблюдение теперь осуществляют российские миротворцы, а конфликт перерос в истинно региональный, где за право владения будут долгие годы соревноваться Россия и Турция – две страны, которые во многом выступают против вмешательства Соединённых Штатов и Европы в дела тех государств и территорий, которые воспринимаются в качестве вотчин.

Фото: EPA/UPG Армянские солдаты ведут огонь во время боевых действий в Нагорно-Карабахской Республике, 20 октября 2020 г.

В общем, Нагорный Карабах – это лишь первая из целого ряда проблем, которые созданы для будущего президента США Джо Байдена. Дальше – больше.

Суть документа

После того как азербайджанские войска взяли Шуши – ключевой пункт, с которого хорошо простреливается столица Нагорного Карабаха, город Степанакерт, а также Лачинский коридор, через который проходит автодорога Ереван – Горис – Степанакерт, связывающая Армению с до вчерашнего дня автономией и являющейся ключевым узлом по поставке вооружения и продовольствия, можно сказать, что Армения полностью проиграла тридцатилетнюю войну. Она сохранила лишь небольшие земли Нагорного Карабаха, включительно со Степанакертом, который ныне находится в полноценной блокаде. Более того, те местности, которые армянским войскам удалось захватить в ходе текущего противостояния, должны быть безоговорочно возвращены Азербайджану.

Фото: EPA/UPG

Теперь Нагорный Карабах – это больше не автономия. О чём уже фактически прямо сказал президент Алиев. Территория практически полностью принадлежит азербайджанцам, которые при очередном удачном случае смогут продвинуться дальше и полностью взять контроль над регионом.

Для Азербайджана контроль над Лачинским коридором – это не просто достижение военной цели по блокаде НКА и уничтожение путей связи с Арменией, это ещё и оформление прямого доступа к отрезанной Нахичеванской Автономной Республике (сухопутный азербайджанский анклав, отделённый Нагорным Карабахом – LB.ua).

Ранее, в 1990-е годы было немало попыток со стороны как США, так и России договориться с Арменией по возведению или альтернативного коридора, или же по предоставлению существующему транзитному пути специального правового статуса, который даже должен был именоваться «путём мира и доверия». Армяне тогда отказывались от подобных инициатив. В ближайшие годы о подобных намерениях вообще позабудут.

Фото: EPA/UPG

В следующие три года – как это указано в договорённостях трёх лидеров – будет разработан план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающего связь между Степанакертом и Арменией. Только теперь есть одно отличие: не армяне будут контролировать транзитный путь, а российские миротворцы, которые приходят на территорию Карабаха на ближайшие пять лет с возможностью продления своей миссии.

Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается 1960 российских военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Уже девять самолетов с российскими военными прилетели в Нагорный Карабах.

Что это означает на практике? То, что Россия, используя свою миротворческую группировку, по факту является гарантом войны и мира в ближайшие годы в Нагорном Карабахе. Для чего миротворцы? Во-первых, для того, чтобы не дать азербайджанцам (а также туркам) захватить Нагорный Карабах и дальше пойти на Армению, где, напомним, стоят две российские военные базы.

Во-вторых, чтобы в дальнейшем использовать в качестве провокаций своих же миротворцев для последующего нападения на территории Азербайджана – если сложится благоприятная ситуация. Или если всё же придётся воевать с Турцией. Здесь стоит обратить особое внимание на то, что, согласно договорённостям трёх лидеров, безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеваня обеспечивает ФСБ РФ.

Фото: vestikavkaza.ru

Но есть и в-третьих: чтобы шантажировать саму Армению и иметь возможность прямого влияния на армянскую политическую элиту.

Свержение Пашиняна

Москве не нравилось то, как себя ведёт Пашинян. Премьер, сотрудничая с Россией, позволял себе заигрывать с Вашингтоном. Мы уже ранее писали, что именно при его правлении начались судебные иски против армянского филиала Российских железных дорог (компании РЖД), стали распространяться слухи о выводе российской военной базы с территории Армении, при нём были посажены за решётку пророссийские политики – глава приближённой к «Единой России» партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян, а также бывший армянский президент – Роберт Кочарян. Последний, отсидев два года, вышел на свободу.

Вообще нужно всегда помнить, что Арменией с момента окончания военных действий в 1990-е годы зачастую правили кланы из Нагорного Карабаха. Даже можно сказать, что армянская политика конструировалась больше за счёт бизнесовых интересов элит из НКА, чем ереванскими политиками. А теперь большая часть бизнеса (в том числе и бывших руководителей Армении) захвачена Азербайджаном. И это значит, что Пашинян потерял не просто регион, он потерял минимальную поддержку армянских элит. Он потерял власть.

Фото: EPA/UPG Никол Пашинян перед заседанием межправительственного совета Евразийского экономического союза в Ереване, 9 октября 2020

Ещё 27 сентября, в день начала активных боевых действий в Нагорном Карабахе, мы говорили, что Россия снимет Пашиняна. И уже видим, как 17 армянских партий под предводительством «Процветающей Армении» Царукяна (читай – РФ) призвали к отставке действующего премьера и к расторжению достигнутых тремя лидерами договорённостей.

По факту Кремль, позволив азербайджанским войскам захватить большую часть Нагорного Карабаха (а без договорённостей с Москвой подобное бы точно не удалось), решил для себя несколько важных проблем. Во-первых, он ослабил (а, что не исключено, может и сместить) неугодного Пашиняна. Во-вторых, убрал американский фактор из внутриполитической жизни Армении, в-третьих, показал, что безопасность кавказской страны напрямую зависит и гарантируется исключительно Россией.

Дальше – война

Договорённости трёх лидеров– временная мера. Они в любом случае будут меняться, как и ситуация в регионе, которая уже точно не будет похожа на «тлеющий конфликт». По ряду причин. С одной стороны, армяне захотят вернуть утраченное; с другой, – возвращение убегающих от стрельбы армян на земли Нагорного Карабаха приведёт к этническим конфликтам, что усилит градус напряжения; с-третьей, - Россия при помощи миротворцев будет вовсю помогать Армении с тем, чтобы ограничить влияние Турции в регионе. Есть ещё один немаловажный нюанс: Россия и Турция никогда друг другу не доверяли так, чтобы следовать договорённостям.

Нынешний документ – это по факту временное перемирие между Турцией и Россией. Без их согласия, и это важно понимать, войны бы не было. Фактический выход из Минска напоминает ситуацию, при которой всё те же Москва и Анкара, оставив США и Европу позади, спокойно разделили (совместно с Ираном) Сирию и стали вести иного формата переговоры. Женева сменилась Астаной, а Германия и Франция превратились с участников процесса урегулирования в наблюдателей, у которых начали вымогать деньги на восстановление арабской страны. Можно было бы здесь вспомнить и Асада. Но Пашинян – это не Асад, в первую очередь для России.

Фото: EPA/UPG Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Сейчас мы увидим идентичную ситуацию. Проблему региона будет решать руководство России и Турции, а другим странам – бывшим участникам Минска – необходимо будет определиться, с кем они больше хотят иметь дело. Вряд ли, что та же Франция и Германия выберет Эрдогана.

В то же время, практически решив проблему с Нагорным Карабахом (на самом деле она лишь стала масштабнее и сложнее), Россия по факту столкнулась с усиливающейся Турцией.

Как показали события в той же Сирии, для решения своих тактических задач турки могут пойти на любые шаги, и России они не боятся. Сбитие российского вертолёта азербайджанской армией очень напоминает удар турецких ВВС по российскому Су-24 в ноябре 2015 года. Тогда, как вы помните, турки посчитали, что россияне нарушили их воздушное пространство. На самом деле это был сигнал: наши вотчины неприкосновенны.

Сейчас мы видим, как, решая те или иные межгосударственные проблемы, Турция и Россия сталкиваются на полях сражений в Сирии, Ливии и в ряде других государств. Даже северная часть Чёрного моря стала не такой уж и безопасной для российских войск. И здесь как раз речь идёт о военном сближении Украины и Турции.

В общем, Нагорный Карабах превратился из «тлеющего конфликта» в театр боевых действий, где последние будут вестись глобально между Турцией и Россией.