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У Бахрейні помер прем'єр-міністр, який займав цю посаду майже 50 років

Главі уряду було 84 роки.

У Бахрейні помер прем'єр-міністр, який займав цю посаду майже 50 років
Фото: report.az

Прем’єр-міністр Бахрейну Халіфа бен Сальман Аль Халіфа помер.

Про це повідомляє Bahrain News Agency з посиланням на заяву королівського двору.

Главі уряду Бахрейну було 84 роки. Він займав цю посаду з 1971 року.

Халіфа ібн Салман Аль Халіфа був дядьком правлячого короля Хамада ібн Іси Аль Халіфи.

У повідомленні зазначається, що прем'єр Бахрейну помер вранці 11 листопада в клініці у США.

У зв'язку з кончиною члена королівської сім'ї в країні оголошено тижневий траур. Робота центральних органів виконавчої влади королівства буде припинена на три дні, починаючи з 12 листопада.

Нагадаємо, у вересні Бахрейн нормалізував відносини з Ізраїлем.

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