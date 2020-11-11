У Бахрейні помер прем'єр-міністр, який займав цю посаду майже 50 років

Прем’єр-міністр Бахрейну Халіфа бен Сальман Аль Халіфа помер.

Про це повідомляє Bahrain News Agency з посиланням на заяву королівського двору.

Главі уряду Бахрейну було 84 роки. Він займав цю посаду з 1971 року.

Халіфа ібн Салман Аль Халіфа був дядьком правлячого короля Хамада ібн Іси Аль Халіфи.

У повідомленні зазначається, що прем'єр Бахрейну помер вранці 11 листопада в клініці у США.

У зв'язку з кончиною члена королівської сім'ї в країні оголошено тижневий траур. Робота центральних органів виконавчої влади королівства буде припинена на три дні, починаючи з 12 листопада.

Нагадаємо, у вересні Бахрейн нормалізував відносини з Ізраїлем.