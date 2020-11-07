На передовій загинув 20-річний військовий зі Львівщини

Сьогодні у Луганській області загинув 20-річний військовий зі Львівської області Олег Свинарик.

Про це пише zaxid.net.

Олег Свинарик служив у 80-й десантно-штурмовій бригаді.

Фото: zaxid.net

Загиблий родом із села Арламівська Воля Мостиського району.

Як повідомив учасник бойових дій на Донбасі, волонтер Володимир Правосудов (Штурм) хлопець загинув о 6:00 ранку у районі села Половинкине на передовій.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 6 листопада, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано два порушення домовленостей з боку збройних формувань РФ.

5 листопада окупанти 11 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі. Один військовий отримав поранення.