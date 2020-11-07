Окупанти на Донбасі стріляли поблизу Авдіївки та Новолуганського

Від початку поточної доби порушень режиму тиші на всіх ділянках лінії розмежування не зафіксовано.

Упродовж минулої доби, 6 листопада, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано два порушення домовленостей з боку збройних формувань РФ.

Про це повідомлень пресцентр штабу ООС.

Поблизу Авдіївки окупанти застосували стрілецьку зброю та гранатомети різних систем, а неподалік населеного пункту Новолуганське противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Ворожі постріли були неприцільними, тому українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Від початку поточної доби, 7 листопада, порушень режиму тиші на всіх ділянках лінії розмежування не зафіксовано.

Нагадаємо, 5 листопада окупанти 11 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі. Один військовий отримав поранення.