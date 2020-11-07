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Окупанти на Донбасі стріляли поблизу Авдіївки та Новолуганського

Від початку поточної доби порушень режиму тиші на всіх ділянках лінії розмежування не зафіксовано.

Окупанти на Донбасі стріляли поблизу Авдіївки та Новолуганського
Фото: ukrinform.ua

Упродовж минулої доби, 6 листопада, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано два порушення домовленостей з боку збройних формувань РФ.

Про це повідомлень пресцентр штабу ООС

Поблизу Авдіївки окупанти застосували стрілецьку зброю та гранатомети різних систем, а неподалік населеного пункту Новолуганське противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Ворожі постріли були неприцільними, тому українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Від початку поточної доби, 7 листопада, порушень режиму тиші на всіх ділянках лінії розмежування не зафіксовано. 

Нагадаємо, 5 листопада окупанти 11 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі. Один військовий отримав поранення.

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