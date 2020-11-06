Тіло українського полярника, який загинув пів року тому, повертають додому

Тіло учасника української антарктичної експедиції Василя Омеляновича незабаром доправлять в Україну. З дня його смерті минуло вже пів року.

Поховають його 9 листопада, передає ВВС Україна.

Керівник Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий розповів, що процес повернення тіла в Україну спочатку ускладнювала антарктична зима, а потім - бюрократичні труднощі.

"22 червня тіло доправили з Антарктиди до Чилі. Чилійські прокуратура і поліція зробили аутопсію (розтин. - Ред.), підготували акт судмедекспертизи і свідоцтво про смерть. Але вони не могли видати тіло, поки формально не встановлено особу", - зазначив Дикий.

Для формального встановлення особи чилійці попросили по каналах Інтерполу надіслати їм відбитки пальців Василя.

"Український Інтерпол витратив місяць, щоб дати суто формальну відповідь: у базі таких відбитків пальців немає. Логічно, адже небіжчик не був розшукуваним злочинцем", - каже Євген Дикий.

Потрібно було перенаправити запит на Державну міграційну службу, але цього не зробили.

Пізніше чилійське звернення надіслали вже на слідчі органи Малинського району, які ведуть кримінальну справу по факту смерті, - туди, де жив Василь Омелянович.

"Там воно також "висіло" кілька місяців. Лише після того, як вийшов репортаж на "Плюсах", відбитки надіслали", - додає керівник НАНЦ.

Зрештою, 15 жовтня відбулось формальне упізнання й тіло відправили літаком з Пунто-Аренас (місто на крайньому півдні Чилі, звідки вирушає і куди повертається українська експедиці) до Сантьяго, потім - у Париж.

До Києва полярника доправлять 7 листопада.

Загалом вся операція з повернення Василя Омеляновича додому (бальзамування, експертиза, зберігання тіла та перевезення) обійшлася у 25 тис. доларів. Їх погодилася виплатити страхова компанія, яка забезпечує українських полярників. Хоча суїцид не вважається страховим випадком, в Антарктичному центрі кажуть, що вдалося домовитися зі страховиками про повернення тіла.

Про смерть кухаря 25-ї української експедиції Василя Омеляновича стало відомо 9 травня цього року. Тоді повідомляли, що причиною загибелі чоловіка був суїцид - він повісився. Один з учасників експедиції намагався врятувати полярника, але вже було запізно.

Це - перша смерть в історії українських антарктичних експедицій.

Пізніше кілька українських медіа повідомили, що чоловік наклав на себе руки через нещасливе кохання.