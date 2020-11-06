Що робити, якщо терміново потрібні гроші

Фінансові проблеми знайомі кожному українцю. Вирішити їх можна різними способами. Найпопулярніший – це кредит в банку. Але не всі можуть ним скористатися. Банки охоче кредитують осіб з офіційним працевлаштуванням. Без довідки з роботи у кредиті буде відмовлено. До того ж банки надають великі суми. Банківський кредит – не найкращий варіант, якщо терміново потрібні гроші до зарплати. У такому разі краще звернутися до мікрофінансових організацій. Вони надають швидкі позики за півгодини. Щоб отримати кредит у МФО, необов’язково звертатися до відділення. Позику можна оформити онлайн. Детальніше можна дізнатися, якщо перейти за посиланням https://sgroshi.com.ua/kredity-srochno/. Зараз зупинимося на загальних моментах сервісу.

Оформлення позики онлайн

Щоб отримати кредит через інтернет, потрібно зареєструватися на сайті МФО. Для цього треба ввести ім’я та активний номер телефону. Далі треба подолати наступні шаги:

увійти до особистого кабінету;

заповнити заявку на отримання коштів;

прикріпити банківську картку;

дочекатися схвалення заявки та переказу грошей на картку.

Зверніть увагу, що позичальник самостійно обирає суму та термін погашення позики. Для цього необхідно поставити бігунок біля потрібних чисел.

Способи погашення кредиту та пролонгація

Мікрофінансові компанії пропонують різні способи погашення кредиту:

готівкою у відділенні;

банківським платежем – через касу або термінал;

банківською карткою – через особистий кабінет на сайті банку або за допомогою офіційного додатка.

Обставини можуть скластися таким чином, що у позичальника не буде можливості сплатити борг вчасно. В таких ситуаціях МФО йдуть назустріч клієнтам. Позичальники можуть скористатися послугою пролонгації. Вона дозволяє продовжити термін користування кредитом. Щоб оформити пролонгацію, необов’язково звертатися до офісу компанії. Пролонгацію можна оформити на сайті компанії.

Переваги позики перед банківським кредитом

Чому краще взяти позику: