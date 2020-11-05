Окупанти вісім разів порушили режим тиші на Донбасі

Від початку поточної доби, 5 листопада, збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили домовленості про припинення вогню, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Старогнатівки противник застосував стрілецьку зброю. На ділянках неподалік Водяного ворог двічі порушив режим припинення вогню: зранку застосував стрілецьку зброю, а по обіді – міномети калібру 82 міліметри. Окрім того, неподалік Авдіївки окупаційні війська тричі відкривали вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Ще два порушення зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" - поблизу населеного пункту Попасна. Тут противник задіяв безпілотний літальний апарат для скидання пострілу ВОГ-17 над позиціями ЗСУ. Внаслідок підриву один військовослужбовець отримав осколкові поранення. Його доставлено до лікарні. Стан здоров’я захисника задовільний.

На цій ділянці ворог також відкривав вогонь з великокаліберного кулемета.

Про дії російсько-окупаційних військ було повідомлено представникам ОБСЄ через Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Нагадаємо, останніми днями ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил загострилася. За минулу добу на Донбасі збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню. Українські військовослужбовці не постраждали.

3 листопада з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців було зафіксовано також шість порушень режиму припинення вогню на Донбасі. Один український військовий отримав поранення.

У Міноборони заявляють, що за 100 днів тиші кількість обстрілів зменшилась у 5,5 разів, а кількість загиблих - у 14.