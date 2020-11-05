Окупанти на Донбасі шість разів порушили мирні домовленості

За минулу добу на Донбасі збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню. Українські військовослужбовці не постраждали.

Про це повідомляє пресцентр штабу Операції об'єднаних сил.

Так, режим припинення вогню російські найманці порушили неподалік населених пунктів Новолуганське і Широкине. На цих ділянках ворог застосував автоматичний гранатомет. У районі Гнутового, Авдіївки і Водяного противник вів вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Крім того, всупереч домовленостям Тристоронньої контактної групи, в районі населеного пункту Шуми задокументовано проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування. Застосувавши стрілецьку зброю, бійці об'єднаних сил збили безпілотник противника.

З початку поточної доби на всіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, зазначають у штабі.

Нагадаємо, 3 листопада з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців було зафіксовано також шість порушень режиму припинення вогню на Донбасі. Один український військовий отримав поранення.

Учора у командуванні ОС підбили підсумки 100 днів тиші. Зазначалося, що кількість обстрілів зменшилась у 5,5 разів, кількість загиблих - у 14.