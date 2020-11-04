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За добу окупанти шість разів порушили режим тиші на Донбасі

Один військовий отримав поранення.

За добу окупанти шість разів порушили режим тиші на Донбасі
Фото: EPA/UPG

За минулу добу, 3 листопада, з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Водяного противник застосував ручний протитанковий гранатомет, а на околиці Авдіївки – підствольний гранатомет та стрілецьку зброю. Біля Мар’їнки ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберного кулемета та ручного протитанкового гранатомета. Ще два порушення режиму припинення вогню зафіксовані поблизу населеного пункту Гнутове. На цій ділянці противник застосовував стрілецьку зброю та ручний протитанковий гранатомет.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" вогонь з автоматичного станкового гранатомета російсько-окупаційні війська відкривали неподалік населеного пункту Новолуганське. Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав вогнепальне осколкове поранення. Його оперативно доправили до лікувального закладу.

З початку поточної доби, 4 листопада, у смугах відповідальності наших бригад режим припинення вогню зберігається повною мірою.

Нагадаємо, українські представники в Спільному центрі з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін направили письмову ноту до СММ ОБСЄ у зв'язку із обстрілом українських позицій в районі Новолуганського та пораненням бійця.

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